تعديل قانون الجزاء النائب العام يختص بإصدار أمر الإفراج بناء على طلب وزير الداخلية

صدر مرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 91 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يُستبدل بنص المادة 91 من قانون الجزاء المشار اليه النص الآتي:

مادة 91:

يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية، أو من ينيبه، بعد توصية لجنة تُشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن.

ويُلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية، أو من ينيبه، بعد توصية اللجنة المشار اليها في الفقرة السابقة.

مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.