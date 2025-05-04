تعديل قانون الجزاء النائب العام يختص بإصدار أمر الإفراج بناء على طلب وزير الداخلية

تعديل قانون الجزاء النائب العام يختص بإصدار أمر الإفراج بناء على طلب وزير الداخلية
صدر مرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 91 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يُستبدل بنص المادة 91 من قانون الجزاء المشار اليه النص الآتي:
مادة 91:
يختص النائب العام بإصدار الأمر بالإفراج بناء على طلب من وزير الداخلية، أو من ينيبه، بعد توصية لجنة تُشكل بقرار من وزير الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، تختص ببحث طلبات الإفراج والتأكد من أن سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي قضاها في السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه، وأن الإفراج عنه لا يشكل خطرا على الأمن.
ويُلغى الإفراج بقرار من النائب العام، بناء على طلب وزير الداخلية، أو من ينيبه، بعد توصية اللجنة المشار اليها في الفقرة السابقة.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
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