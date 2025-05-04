صاحب السمو يتسلم رسالة خطية من أمير قطر حول العلاقات الأخوية وآخر المستجدات

صاحب السمو يتسلم رسالة خطية من أمير قطر حول العلاقات الأخوية وآخر المستجدات
استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر السيف صباح اليوم، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ووزير الرياضة والشباب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد.
حيث سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
هذا وقد حمله صاحب السمو أمير البلاد تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على دولة قطر وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه.
حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية