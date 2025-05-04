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صاحب السمو يتسلم رسالة خطية من أمير قطر حول العلاقات الأخوية وآخر المستجدات

صاحب السمو يتسلم رسالة خطية من أمير قطر حول العلاقات الأخوية وآخر المستجدات

2025-05-04 07:07:30
(MENAFN- Al-Anbaa)

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر السيف صباح اليوم، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ووزير الرياضة والشباب الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد.

حيث سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد حمله صاحب السمو أمير البلاد تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على دولة قطر وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لسموه.

حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.

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