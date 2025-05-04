الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 4 أيار (بترا)- نظمت مديرية الأمن العام اليوم الأحد في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب الاحتفال السنوي بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، تحت شعار "تمهل.. أمامك حياة".

وأكد وزير الداخلية مازن الفراية، خلال رعايته الحفل، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وأمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إلى جانب ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية وفاعليات شعبية، أن هذا اليوم يمثل وقفة تأمل بين ما تحقق من إنجازات نوعية على صعيد السلامة المرورية وما تفرضه الحوادث من خسائر مؤلمة تستوجب منا مواصلة العمل الجاد لترسيخ ثقافة مرورية قائمة على احترام القانون والآخرين، مشيرا إلى أن قانون السير الجديد لعام 2023، يأتي في طليعة الجهود التنظيمية الرامية إلى تحسين بيئة الطريق.

وبين الفراية، أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للأعوام 2024– 2026 وخطتها التنفيذية، شكل خطوة فارقة في عمل المجلس الأعلى للسلامة المرورية ولجانه في المحافظات، مشيرا إلى أنه جرى معالجة أكثر من 50 موقعا خطرا كانت سببا بوقوع حوادث قاتلة.

من جانبه، أوضح مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب، العميد نورز هاكوز، أن المديرية تبنت نهج التطوير المستمر لخططها المرورية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز بيئة مرورية أكثر أمانا، تقوم على إنفاذ القانون بعدالة، وتكثيف الحملات التوعوية في مختلف المحافظات.

وتخلل الحفل تكريم عدد من المؤسسات والأفراد، حيث كرم وزير الداخلية، كلاً من محافظة إربد وبلدية سحاب، ونخبة من السائقين العسكريين والمدنيين المثاليين، ممن حافظوا على سجلات مرورية نظيفة خالية من الحوادث والمخالفات، كما تم تكريم بنك الإسكان للتجارة والتمويل، تقديرا لدوره الفاعل في دعم جهود التوعية المرورية وشراكته المستمرة مع الأمن العام.

واختتم الحفل بجولة في المعرض المروري، الذي تضمن أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة في المجال المروري والحد من الحوادث.

--(بترا)

ل م/ ع أ/اح

04/05/2025 13:39:51