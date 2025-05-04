الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي

الأمن العام يحتفل بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي
عمان 4 أيار (بترا)- نظمت مديرية الأمن العام اليوم الأحد في قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب الاحتفال السنوي بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، تحت شعار "تمهل.. أمامك حياة".
وأكد وزير الداخلية مازن الفراية، خلال رعايته الحفل، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وأمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، إلى جانب ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية وفاعليات شعبية، أن هذا اليوم يمثل وقفة تأمل بين ما تحقق من إنجازات نوعية على صعيد السلامة المرورية وما تفرضه الحوادث من خسائر مؤلمة تستوجب منا مواصلة العمل الجاد لترسيخ ثقافة مرورية قائمة على احترام القانون والآخرين، مشيرا إلى أن قانون السير الجديد لعام 2023، يأتي في طليعة الجهود التنظيمية الرامية إلى تحسين بيئة الطريق.
وبين الفراية، أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية للأعوام 2024– 2026 وخطتها التنفيذية، شكل خطوة فارقة في عمل المجلس الأعلى للسلامة المرورية ولجانه في المحافظات، مشيرا إلى أنه جرى معالجة أكثر من 50 موقعا خطرا كانت سببا بوقوع حوادث قاتلة.
من جانبه، أوضح مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب، العميد نورز هاكوز، أن المديرية تبنت نهج التطوير المستمر لخططها المرورية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز بيئة مرورية أكثر أمانا، تقوم على إنفاذ القانون بعدالة، وتكثيف الحملات التوعوية في مختلف المحافظات.
وتخلل الحفل تكريم عدد من المؤسسات والأفراد، حيث كرم وزير الداخلية، كلاً من محافظة إربد وبلدية سحاب، ونخبة من السائقين العسكريين والمدنيين المثاليين، ممن حافظوا على سجلات مرورية نظيفة خالية من الحوادث والمخالفات، كما تم تكريم بنك الإسكان للتجارة والتمويل، تقديرا لدوره الفاعل في دعم جهود التوعية المرورية وشراكته المستمرة مع الأمن العام.
واختتم الحفل بجولة في المعرض المروري، الذي تضمن أحدث الآليات والتقنيات المستخدمة في المجال المروري والحد من الحوادث.
--(بترا)
ل م/ ع أ/اح
04/05/2025 13:39:51
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