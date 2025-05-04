استطلاع للدراسات الاستراتيجية: ارتفاع الثقة بحكومة الدكتور جعفر حسان بعد 200 يوم على تشكيلها

MENAFN - Jordan News Agency)

- الحكومة حازت النسبة الأعلى من ثقة المواطنين بقدرتها على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ 2011.

- 74 % من الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي مقارنة مع 47 % في استطلاع 100 يوم و55 % في استطلاع التشكيل.

- ارتفاع ثقة العينة الوطنية بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 65 % مقارنة مع 51 % و54 % في الاستطلاعين السابقين.

- ارتفاع نسبة العينة الوطنية الذين يعتقدون بأن رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 71 % مقارنة مع 55 % و57 % في الاستطلاعين السابقين.

- ارتفاع نسبة العينة الوطنية الذين يعتقدون بأن الفريق الوزاري قادر على تحمل مسؤولياته إلى 60 % مقارنة مع 47 % و50 % في الاستطلاعين السابقين.

- أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي متفائلون بالفريق الوزاري.

- 94 % من قادة الرأي وأكثر من نصف الأردنيين يتابعون ما تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها.

- 36 ٪؜ من المواطنين يوافقون بشدة و39 ٪؜ منهم يوافقون نوعاً ما على أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، مقارنة مع 17 ٪؜ يوافقون بشدة، و45 ٪؜ يوافقون نوعاً ما في استطلاع 100 يوم.

- ارتفاع نسبة من يعتقدون بأن الناس ينتقدون الحكومة دون خوف من 51 % إلى 55 %.

- 56 % من عينة قادة الرأي و65 % من أفراد العينة الوطنية لا يؤيدون إجراء تعديل وزاري.

- 66 % من الأردنيين راضون عن زيارات رئيس الوزراء الميدانية منذ تشكيل الحكومة و40 % منهم يرون بأن هذه الزيارات لها أثر إيجابي على المحافظة التي يسكنونها.

- ارتفاع مستوى ثقة الأردنيين بمؤسسات الدولة الحكومية والتشريعية والسياسية والأمنية.

عمان 4 نيسان (بترا)- أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، نتائج استطلاع الرأي العام بحكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور 200 يوم على تشكيلها.

وأظهرت نتائج الاستطلاع بشكل عام ارتفاع الثقة بالحكومة مقارنة مع الاستطلاعات السابقة، حيث ارتفعت ثقة العينة الوطنية بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 65 بالمئة خلال 200 يوم من تشكيلها، مقارنة مع 51 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و54 بالمئة في الاستطلاع الذي أجري عند التشكيل.

كما أظهرت نتائج عينة قادة الرأي أن 64 بالمئة يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال 200 يوم، مقارنة مع 70 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و52 بالمئة في استطلاع التشكيل.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي فإن حوالي نصف الأردنيين بنسبة 52 بالمئة يعتقدون بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الإيجابي، مقارنة مع 14 بالمئة كانوا يعتقدون بذلك قبل سنتين.

وأبدى 58 بالمئة من أفراد العينة الوطنية و47 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني في ظل الحكومة الحالية.

ومقارنة مع الحكومات السَّابقة، كشف الاستطلاع أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وحكومته حازت النسبة الأعلى من ثقة المواطنين بقدرتها على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ عام 2011.

كما كشف الاستطلاع عن ارتفاع نسبة العينة الوطنية ممن يعتقدون بأن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 71 بالمئة خلال 200 يوم من التشكيل، مقارنة مع 55 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و57 بالمئة في استطلاع التشكيل، فيما أظهرت عيَّنة قادة الرأي أن 75 بالمئة يعتقدون أن رئيس الوزراء كان قادراً على تحمل مسؤولياته خلال 200 يوم مقارنة مع 76 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و55 بالمئة عند التشكيل.

وفيما يتعلق بالفريق الوزاري، ارتفعت نسبة من يعتقدون بقدرته على تحمل مسؤولياته من العينة الوطنية إلى 60 بالمئة خلال 200 يوم، مقارنة مع 47 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و50 بالمئة في استطلاع التشكيل، فيما بلغت النسبة لدى عينة قادة الرأي 54 بالمئة مقارنة مع 55 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و45 بالمئة خلال استطلاع التشكيل.

وفي هذا الصدد، أبدى أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية بنسبة 58 بالمئة، و50 بالمئة من عينة قادة الرأي تفاؤلهم بالفريق الوزاري للحكومة.

وفيما يخصّ الثقة بمؤسسات الدولة، بلغت نسبة الثقة بوسائل الإعلام الأردنية 63 بالمئة بعد مرور 200 يوم على حكومة الدكتور جعفر حسان مقارنة مع 48 بالمئة في استطلاع 100 يوم.

وفيما يتعلق بسير الأمور في الأردن، أظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية الأردنيين بنسبة 74 بالمئة يعتقدون بأن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، حيث ارتفعت هذه النسبة بشكل لافت من 47 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و55 بالمئة في استطلاع التشكيل.

وكشف الاستطلاع أن ثلثي الأردنيين بنسبة 66 بالمئة راضون عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ تشكيل الحكومة ولغاية الآن، ويرى 40 بالمئة منهم أن هذه الزيارات كان لها أثر إيجابي على المحافظة التي يسكنونها.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف الأردنيين بواقع 52 بالمئة يتابعون ما قامت أو تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها حتى الآن، فيما أفاد الغالبية العظمى من عينة قادة الرأي 94 بالمئة أنهم يتابعون ما قمت أو تقوم به الحكومة.

كما أظهر الاستطلاع أن 36 بالمئة من المواطنين يوافقون بشدة، و39 بالمئة منهم يوافقون نوعاً ما على أن الحكومة تفعل الحكومة كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة باستطلاع 100 يوم حيث كانت النتيجة 17 بالمئة يوافقون بشدة، و45 بالمئة يوافقون نوعاً ما.

وكذلك الأمر بالنسبة لعينة قادة الرأي، حيث "يوافق بشدة" بنسبة 10 بالمئة منهم، و61 بالمئة يوافقون "نوعاً ما "على أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات.

وأظهرت النتائج أيضاً ارتفاع نسبة من يعتقدون بأن الناس في هذه الأيام ينتقدون الحكومة دون خوف من 51 بالمئة إلى 55 بالمئة في استطلاع 200 يوم.

وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 56 بالمئة من عينة قادة الرأي و65 بالمئة من أفراد العينة الوطنية لا يؤيدون إجراء تعديل وزاري.

كما ارتفع مستوى ثقة الأردنيين بمؤسسات الدولة الحكومية والتشريعية والسياسية والأمنية، حيث بلغت نسبة ثقة المواطنين بالجيش العربي 99 بالمئة، والأمن العام 99 بالمئة، والمخابرات العامة 99 بالمئة، والدفاع المدني 99 بالمئة.

--(بترا)

ه ع

04/05/2025 13:42:50