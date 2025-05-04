استطلاع للدراسات الاستراتيجية: ارتفاع الثقة بحكومة الدكتور جعفر حسان بعد 200 يوم على تشكيلها
- الحكومة حازت النسبة الأعلى من ثقة المواطنين بقدرتها على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ 2011.
- 74 % من الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي مقارنة مع 47 % في استطلاع 100 يوم و55 % في استطلاع التشكيل.
- ارتفاع ثقة العينة الوطنية بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 65 % مقارنة مع 51 % و54 % في الاستطلاعين السابقين.
- ارتفاع نسبة العينة الوطنية الذين يعتقدون بأن رئيس الوزراء قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 71 % مقارنة مع 55 % و57 % في الاستطلاعين السابقين.
- ارتفاع نسبة العينة الوطنية الذين يعتقدون بأن الفريق الوزاري قادر على تحمل مسؤولياته إلى 60 % مقارنة مع 47 % و50 % في الاستطلاعين السابقين.
- أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي متفائلون بالفريق الوزاري.
- 94 % من قادة الرأي وأكثر من نصف الأردنيين يتابعون ما تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها.
- 36 ٪ من المواطنين يوافقون بشدة و39 ٪ منهم يوافقون نوعاً ما على أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، مقارنة مع 17 ٪ يوافقون بشدة، و45 ٪ يوافقون نوعاً ما في استطلاع 100 يوم.
- ارتفاع نسبة من يعتقدون بأن الناس ينتقدون الحكومة دون خوف من 51 % إلى 55 %.
- 56 % من عينة قادة الرأي و65 % من أفراد العينة الوطنية لا يؤيدون إجراء تعديل وزاري.
- 66 % من الأردنيين راضون عن زيارات رئيس الوزراء الميدانية منذ تشكيل الحكومة و40 % منهم يرون بأن هذه الزيارات لها أثر إيجابي على المحافظة التي يسكنونها.
- ارتفاع مستوى ثقة الأردنيين بمؤسسات الدولة الحكومية والتشريعية والسياسية والأمنية.
عمان 4 نيسان (بترا)- أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، نتائج استطلاع الرأي العام بحكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور 200 يوم على تشكيلها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع بشكل عام ارتفاع الثقة بالحكومة مقارنة مع الاستطلاعات السابقة، حيث ارتفعت ثقة العينة الوطنية بقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 65 بالمئة خلال 200 يوم من تشكيلها، مقارنة مع 51 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و54 بالمئة في الاستطلاع الذي أجري عند التشكيل.
كما أظهرت نتائج عينة قادة الرأي أن 64 بالمئة يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال 200 يوم، مقارنة مع 70 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و52 بالمئة في استطلاع التشكيل.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي فإن حوالي نصف الأردنيين بنسبة 52 بالمئة يعتقدون بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الإيجابي، مقارنة مع 14 بالمئة كانوا يعتقدون بذلك قبل سنتين.
وأبدى 58 بالمئة من أفراد العينة الوطنية و47 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني في ظل الحكومة الحالية.
ومقارنة مع الحكومات السَّابقة، كشف الاستطلاع أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وحكومته حازت النسبة الأعلى من ثقة المواطنين بقدرتها على تحمل مسؤوليات المرحلة منذ عام 2011.
كما كشف الاستطلاع عن ارتفاع نسبة العينة الوطنية ممن يعتقدون بأن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة إلى 71 بالمئة خلال 200 يوم من التشكيل، مقارنة مع 55 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و57 بالمئة في استطلاع التشكيل، فيما أظهرت عيَّنة قادة الرأي أن 75 بالمئة يعتقدون أن رئيس الوزراء كان قادراً على تحمل مسؤولياته خلال 200 يوم مقارنة مع 76 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و55 بالمئة عند التشكيل.
وفيما يتعلق بالفريق الوزاري، ارتفعت نسبة من يعتقدون بقدرته على تحمل مسؤولياته من العينة الوطنية إلى 60 بالمئة خلال 200 يوم، مقارنة مع 47 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و50 بالمئة في استطلاع التشكيل، فيما بلغت النسبة لدى عينة قادة الرأي 54 بالمئة مقارنة مع 55 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و45 بالمئة خلال استطلاع التشكيل.
وفي هذا الصدد، أبدى أكثر من نصف مستجيبي العينة الوطنية بنسبة 58 بالمئة، و50 بالمئة من عينة قادة الرأي تفاؤلهم بالفريق الوزاري للحكومة.
وفيما يخصّ الثقة بمؤسسات الدولة، بلغت نسبة الثقة بوسائل الإعلام الأردنية 63 بالمئة بعد مرور 200 يوم على حكومة الدكتور جعفر حسان مقارنة مع 48 بالمئة في استطلاع 100 يوم.
وفيما يتعلق بسير الأمور في الأردن، أظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية الأردنيين بنسبة 74 بالمئة يعتقدون بأن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي، حيث ارتفعت هذه النسبة بشكل لافت من 47 بالمئة في استطلاع 100 يوم، و55 بالمئة في استطلاع التشكيل.
وكشف الاستطلاع أن ثلثي الأردنيين بنسبة 66 بالمئة راضون عن الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منذ تشكيل الحكومة ولغاية الآن، ويرى 40 بالمئة منهم أن هذه الزيارات كان لها أثر إيجابي على المحافظة التي يسكنونها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف الأردنيين بواقع 52 بالمئة يتابعون ما قامت أو تقوم به الحكومة الحالية منذ تشكيلها حتى الآن، فيما أفاد الغالبية العظمى من عينة قادة الرأي 94 بالمئة أنهم يتابعون ما قمت أو تقوم به الحكومة.
كما أظهر الاستطلاع أن 36 بالمئة من المواطنين يوافقون بشدة، و39 بالمئة منهم يوافقون نوعاً ما على أن الحكومة تفعل الحكومة كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة باستطلاع 100 يوم حيث كانت النتيجة 17 بالمئة يوافقون بشدة، و45 بالمئة يوافقون نوعاً ما.
وكذلك الأمر بالنسبة لعينة قادة الرأي، حيث "يوافق بشدة" بنسبة 10 بالمئة منهم، و61 بالمئة يوافقون "نوعاً ما "على أن الحكومة تفعل كل ما بوسعها لتزويد المواطنين بجميع الخدمات.
وأظهرت النتائج أيضاً ارتفاع نسبة من يعتقدون بأن الناس في هذه الأيام ينتقدون الحكومة دون خوف من 51 بالمئة إلى 55 بالمئة في استطلاع 200 يوم.
وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 56 بالمئة من عينة قادة الرأي و65 بالمئة من أفراد العينة الوطنية لا يؤيدون إجراء تعديل وزاري.
كما ارتفع مستوى ثقة الأردنيين بمؤسسات الدولة الحكومية والتشريعية والسياسية والأمنية، حيث بلغت نسبة ثقة المواطنين بالجيش العربي 99 بالمئة، والأمن العام 99 بالمئة، والمخابرات العامة 99 بالمئة، والدفاع المدني 99 بالمئة.
--(بترا)
ه ع
04/05/2025 13:42:50
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