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شراكة بين "الفطيم بلو" و"جست لايف" لتقديم مكافآت حصرية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة
(MENAFN- bursonglobal) • توفر الشراكة الراحة والقيمة لعملاء" الفطيم بلو" و"جست لايف"
• أعضاء برنامج "الفطيم بلو" يحصلون على نقاط"بلو" وخصومات حصرية على خدمات التنظيف المنزلية والصيانة والجمال والصحة من "جست لايف"
أبرم برنامج الولاء "الفطيم بلو" من مجموعة الفطيم شراكة مع المنصة الإلكترونية الرائدة للخدمات المنزلية "جست لايف"، وذلك لتقديم مزايا ومكافآت حصرية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز حياة العملاء اليومية من خلال إضافة المزيد من الراحة والقيمة والتوفير.
وأصبح بإمكان أعضاء برنامج "بلو" ابتداءً من منتصف مارس الماضي، كسب نقطة "بلو" مقابل كل درهم ينفقونه على خدمات "جست لايف". ويمكن تجميع النقاط من خلال تحميل الإيصالات الرقمية عبر تطبيق "بلو" خلال ثلاثة أيام من الشراء. ويمكن استبدال هذه النقاط بمجموعة واسعة من المكافآت داخل وخارج منظومة الفطيم.
علاوةً على ذلك، سيستمتع أعضاء برنامج "بلو" بخصم 140 درهماً على أربع خدمات من "جست لايف" في الإمارات. وتم الإعلان عن تفاصيل الخدمات التي يشملها هذا العرض، وتواريخ الصلاحية، ورمز الخصم المطلوب عبر هذا الرابط Blue Rewards app .
وتعليقاً على الشراكة، قال داني كرم، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والشراكات لـ الفطيم – "بلو": "يسعدنا التعاون مع "جست لايف" لتعزيز القيمة والراحة لدى أعضاء برنامج ’مكافآت بلو‘. تعد هذه الشراكة دليلاً واضحاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها الفطيم لإثراء حياة عملائنا من خلال حلول مبتكرة ومكافآت قيّمة. ومن خلال الجمع بين قوة "الفطيم بلو" وخدمات "جست لايف" المتميزة، فإننا نقدم تجربة سلسة ومجزية تسهم في تبسيط الحياة اليومية لأعضاء البرنامج في دولة الإمارات والأسواق الأخرى".
من جانبه، قال باريس كوكدور، نائب رئيس التسويق في "جست لايف": "تتركز رسالتنا في "جست لايف" على تبسيط الحياة اليومية لعملائنا. وتأتي شراكتنا مع "بلو" منسجمة مع هذه الرسالة وتعززها، وتوفر راحة فائقة ومكافآت استثنائية لمزيد من الناس في جميع أنحاء دولة الإمارات. ولا شك أنه بتعاوننا سوياً، سنجعل الحياة أكثر سهولة ومكافأةً مع كل خدمة يتم تقديمها".
وفي إطار استراتيجيتها المستمرة للتحول الرقمي، تلتزم الفطيم بتوظيف التكنولوجيا وإبرام الشراكات لتحسين تجارب عملائها. ويجسد تحالفها الاستراتيجي مع "جست لايف" هذا النهج، حيث يوفر للأعضاء بوابة رقمية سهلة الاستخدام للخدمات اليومية الأساسية. ويقدم برنامج "الفطيم بلو"عضوية مجانية ومجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك عروض "اشترِ واحد واحصل على الثاني مجاناً"، وخصومات، وتجميع النقاط، واسترداد نقدي في مختلف القطاعات. ومن خلال دمج نقاط القوة لدى كلا الجانبين، يسهم "بلو" و"جست لايف" في تمكين العملاء في دولة الإمارات من تعزيز القيمة، والاستمتاع بعروض حصرية، وتبسيط حياتهم اليومية.
• أعضاء برنامج "الفطيم بلو" يحصلون على نقاط"بلو" وخصومات حصرية على خدمات التنظيف المنزلية والصيانة والجمال والصحة من "جست لايف"
أبرم برنامج الولاء "الفطيم بلو" من مجموعة الفطيم شراكة مع المنصة الإلكترونية الرائدة للخدمات المنزلية "جست لايف"، وذلك لتقديم مزايا ومكافآت حصرية للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز حياة العملاء اليومية من خلال إضافة المزيد من الراحة والقيمة والتوفير.
وأصبح بإمكان أعضاء برنامج "بلو" ابتداءً من منتصف مارس الماضي، كسب نقطة "بلو" مقابل كل درهم ينفقونه على خدمات "جست لايف". ويمكن تجميع النقاط من خلال تحميل الإيصالات الرقمية عبر تطبيق "بلو" خلال ثلاثة أيام من الشراء. ويمكن استبدال هذه النقاط بمجموعة واسعة من المكافآت داخل وخارج منظومة الفطيم.
علاوةً على ذلك، سيستمتع أعضاء برنامج "بلو" بخصم 140 درهماً على أربع خدمات من "جست لايف" في الإمارات. وتم الإعلان عن تفاصيل الخدمات التي يشملها هذا العرض، وتواريخ الصلاحية، ورمز الخصم المطلوب عبر هذا الرابط Blue Rewards app .
وتعليقاً على الشراكة، قال داني كرم، الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والشراكات لـ الفطيم – "بلو": "يسعدنا التعاون مع "جست لايف" لتعزيز القيمة والراحة لدى أعضاء برنامج ’مكافآت بلو‘. تعد هذه الشراكة دليلاً واضحاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها الفطيم لإثراء حياة عملائنا من خلال حلول مبتكرة ومكافآت قيّمة. ومن خلال الجمع بين قوة "الفطيم بلو" وخدمات "جست لايف" المتميزة، فإننا نقدم تجربة سلسة ومجزية تسهم في تبسيط الحياة اليومية لأعضاء البرنامج في دولة الإمارات والأسواق الأخرى".
من جانبه، قال باريس كوكدور، نائب رئيس التسويق في "جست لايف": "تتركز رسالتنا في "جست لايف" على تبسيط الحياة اليومية لعملائنا. وتأتي شراكتنا مع "بلو" منسجمة مع هذه الرسالة وتعززها، وتوفر راحة فائقة ومكافآت استثنائية لمزيد من الناس في جميع أنحاء دولة الإمارات. ولا شك أنه بتعاوننا سوياً، سنجعل الحياة أكثر سهولة ومكافأةً مع كل خدمة يتم تقديمها".
وفي إطار استراتيجيتها المستمرة للتحول الرقمي، تلتزم الفطيم بتوظيف التكنولوجيا وإبرام الشراكات لتحسين تجارب عملائها. ويجسد تحالفها الاستراتيجي مع "جست لايف" هذا النهج، حيث يوفر للأعضاء بوابة رقمية سهلة الاستخدام للخدمات اليومية الأساسية. ويقدم برنامج "الفطيم بلو"عضوية مجانية ومجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك عروض "اشترِ واحد واحصل على الثاني مجاناً"، وخصومات، وتجميع النقاط، واسترداد نقدي في مختلف القطاعات. ومن خلال دمج نقاط القوة لدى كلا الجانبين، يسهم "بلو" و"جست لايف" في تمكين العملاء في دولة الإمارات من تعزيز القيمة، والاستمتاع بعروض حصرية، وتبسيط حياتهم اليومية.
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