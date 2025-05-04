33 ميدالية تضع منتخب الإمارات في صدارة البطولة العربية للقوس والسهم بتونس

MENAFN - Al-Bayan) ">أثبت منتخب الإمارات للقوس والسهم جدارته وريادته عربيًا بعدما تصدّر الترتيب العام للبطولة العربية الرابعة عشرة للقوس والسهم، التي اختتمت منافساتها في تونس، بإحرازه 33 ميدالية متنوعة، بينها 12 ذهبية و8 فضيات و13 برونزية، في إنجاز يعكس تطور اللعبة في الدولة ونجاح برامج الاتحاد.

وكان عبدالله المنصوري من أبرز نجوم المنتخب بحصده 4 ميداليات ذهبية، ليتوّج جهوده بأداء استثنائي في البطولة، كما لمع نجم اللاعبة هدى آل علي، لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية ومنتخب الإمارات، التي أحرزت ثلاث ميداليات ملوّنة في فئة القوس المحدب تحت 18 سنة، حيث نالت ذهبية الفرق وفضيتي الفردي والدور التمهيدي، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلها الشخصي وسجل الاتحاد.

وشهدت البطولة تألقًا واسعًا لبقية لاعبي المنتخب، إذ أحرزت آمنة العوضي ذهبية القوس المركب للسيدات، واعتلى خليفة الكعبي منصة التتويج بفئة القوس المحدب للرجال تحت 18 سنة، فيما خطفت منى الشرع ذهبية القوس المحدب للسيدات تحت 18 سنة. وكان لفرق الإمارات حضور قوي أيضًا، بحصد ذهبية القوس المحدب فرق رجال تحت 18 سنة، وذهبية القوس المحدب فرق إناث تحت 18 سنة بمشاركة هدى آل علي وسامية أودينيفا ومنى الشرع، إضافة إلى ذهبية الفرق المختلطة للقوس المركب عبر الثنائي آمنة العوضي وعبدالله المنصوري.

وعادت البعثة إلى أرض الوطن مساء أمس، حيث حظيت باستقبال رسمي من الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، بينهم سعادة حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة المهندس سليمان الهاجري، رئيس إدارة نادي الشارقة للألعاب الفردية، الذين عبّروا عن فخرهم بهذا الإنجاز التاريخي.

وقال الكعبي في تصريحات لـ "البيان": ((فخورون جدًا بما حققه أبناؤنا في تونس، فقد أثبتوا أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، ورفعوا علم الإمارات عاليًا في المحفل العربي))، وأضاف أن هذه الحصيلة اللافتة جاءت نتيجة التحضير المكثف والدعم المستمر من الاتحاد، واعدًا بمواصلة العمل لرفع اسم الإمارات في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

يُذكر أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الإمارات كقوة صاعدة في رياضة القوس والسهم، ويعكس حجم العمل الكبير والاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير المواهب الواعدة، بما يسهم في رفع راية الإمارات في مختلف المحافل القارية والدولية.