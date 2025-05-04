الصين تتصدر الإنتاج العالمي للروبوتات البشرية بحصة تتجاوز 50%

MENAFN - Al-Bayan) ">كشف تقرير صناعي حديث، أن الصين ستهيمن على أكثر من نصف الإنتاج العالمي من الروبوتات البشرية هذا العام، في مؤشر على تسارع وتيرة تقدمها في هذا القطاع الإستراتيجي الذي يمثل أحد الحدود المستقبلية المهمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

ونقلت صحيفة "تشاينا دايلي" عن التقرير المشترك الصادر عن شركة "ليدر روبوت" وتسع مؤسسات بحثية أخرى، أن الإنتاج الصيني من الروبوتات البشرية سيتجاوز 10 آلاف وحدة خلال العام الجاري، بإيرادات مبيعات متوقعة تصل إلى 8.24 مليارات يوان (1.14 مليار دولار أمريكي).

وأشار التقرير إلى أن صناعة الروبوتات البشرية تستعد للانتقال من مرحلة المشاريع التجريبية إلى التسويق التجاري واسع النطاق، مع انخفاض التكاليف ونضوج النظم البيئية الداعمة، في مسار يشبه الصعود السريع الذي حققته الصين في قطاع السيارات الكهربائية.

وشهد القطاع مؤشرات إيجابية على النمو التجاري في مارس الماضي، عندما أعلنت شركة "يو بي تك روبوتكس" الصينية، المزود الرئيس للروبوتات لشركة دونغفنغ ليوتشو موتور، عن خطط لنشر 20 روبوتاً صناعياً بشرياً بحلول النصف الأول من عام 2025.

وأوضح البروفيسور وانغ تيان مياو، المدير الفخري للروبوتات في جامعة بيهانغ، أن الزيادة في الاستثمارات تعكس كلاً من قوى السوق والإستراتيجية الوطنية الصينية، مؤكداً أن الروبوتات البشرية تُصمم لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز كفاءة الأعمال، في وقت تتنافس فيه الدول على الريادة في تقنيات الجيل القادم.

كما توقع التقرير نمواً كبيراً في مجال الذكاء المجسد، حيث ينتظر أن يصل حجم السوق الصيني إلى 5.3 مليارات يوان هذا العام، وأن يرتفع إلى 103.8 مليارات يوان بحلول عام 2030، مستحوذاً على نحو 45% من الحصة العالمية.