خدعة تجارية.. ما سر صنع في روسيا على المنتجات الصينية؟

MENAFN - Al-Bayan) ">شهدت كبرى المدن الصينية في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً للمتاجر ذات الطابع الروسي، في ظاهرة تجارية لافتة تعكس تحوّلات جيوسياسية عميقة في العلاقات بين موسكو وبكين، إلا أن هذه المتاجر، التي تروّج لمنتجات "مستوردة"، تثير جدلاً متصاعداً بشأن مصداقية البضائع المعروضة فيها.

ووفقاً لبيانات السجل التجاري الصيني "Qichacha"، تم تسجيل أكثر من 3500 متجر يحمل الطابع الروسي حتى يناير الماضي، معظمها ظهر خلال عامي 2023 و2024، في أعقاب العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا عام 2022، والتي دفعتها إلى تعميق تعاونها التجاري مع الصين بعد استبعادها من نظام "سويفت" المالي العالمي.

مظهر روسي... ومحتوى صيني

وتتميز هذه المتاجر بواجهات مزيّنة بدمى "ماتريوشكا" والكتابات الروسية التقليدية، إضافة إلى موسيقى فلكلورية تُضفي طابعاً ثقافياً يعكس صورة روسيا، ما يثير فضول المستهلكين الصينيين، وفقا لموقع sustainability-times.

وتتنوع البضائع المعروضة من الشوكولاتة والنقانق إلى منتجات غير مرتبطة أصلاً بالثقافة الروسية مثل فاكهة الدوريان.

لكن تحقيقات محلية كشفت أن كثيراً من هذه المنتجات تُصنّع وتُغلّف داخل الصين، وتُعرض على أنها روسية، فيما أُغلق عدد من المتاجر في بكين بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بتزوير بلد المنشأ وبيع منتجات طبية غير مرخصة.

وفي محاولة للالتفاف على الانتقادات، لجأت بعض المتاجر إلى إعادة تسمية نفسها كـ"متاجر للتبادل التجاري الصيني-الروسي"، في خطوة تهدف لتفادي المساءلة القانونية وتقديم صورة تجارية أكثر دقة.

موضة مؤقتة

ويرى خبراء أن هذه الظاهرة قد لا تدوم طويلاً، إذ يعتبر الباحث "تشانغ يي" من مؤسسة iiMedia أن الإقبال الحالي مدفوع بطابع "الغرابة والندرة" الذي تمنحه المنتجات الروسية في السوق الصيني، ومع ازدياد عدد المتاجر وتشابه عروضها، قد يفقد المستهلكون اهتمامهم تدريجياً.

وتتوقّع تقارير اقتصادية أن تستقر التجارة بين الصين وروسيا عند حدود 200 مليار دولار خلال عام 2025، في تراجع عن ذروتها السابقة، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه المتاجر على الاستمرار في ظل تقلبات العلاقات الدولية.

مفارقة اقتصادية

تعكس هذه الظاهرة مفارقة لافتة في مشهد التجارة العالمية، حيث تُباع منتجات صينية في الصين على أنها مستوردة من روسيا، ما يسلّط الضوء على التداخل بين الاقتصاد والثقافة والدعاية التجارية في عصر العولمة، كما يكشف عن صعوبة الحفاظ على الشفافية والأصالة وسط تغيّرات سريعة في موازين القوى الدولية.