بوتين: نأمل ألا نضطر لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

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بوتين: نأمل ألا نضطر لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات أذيعت اليوم الأحد إنه لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وإنه يأمل ألا تنشأ أسباب تدفع إلى ذلك.
وفي جزء من مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي نشر على تطبيق تليغرام، قال بوتين إن روسيا لديها القوة والوسائل اللازمة لوضع "نهاية منطقية" للصراع في أوكرانيا.
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