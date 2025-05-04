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بوتين: نأمل ألا نضطر لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

بوتين: نأمل ألا نضطر لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

2025-05-04 05:03:42
(MENAFN- Al-Bayan) ">قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات أذيعت اليوم الأحد إنه لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وإنه يأمل ألا تنشأ أسباب تدفع إلى ذلك.

وفي جزء من مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي نشر على تطبيق تليغرام، قال بوتين إن روسيا لديها القوة والوسائل اللازمة لوضع "نهاية منطقية" للصراع في أوكرانيا.

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