منال بنت محمد تعلن عن إطلاق جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص

منال بنت محمد تعلن عن إطلاق جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص
وقالت سموها في تدوينة على حسابها في منصة إكس: "استلهاماً من رؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها في تكريم أصحاب الإنجازات في كل مجال، نعلن اليوم عن إطلاق "جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص" لتكريم شركات القطاع الخاص التي حققت النتائج المرجوة من (تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة)، الذي تم إطلاقه عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين المتوسطة والعليا إلى 30%".
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد: "القطاع الخاص شريك رئيسي في مواصلة مسيرة النمو والازدهار كما أن جهوده وإنجازاته في التوازن بين الجنسين تدعم التزام دولة الإمارات وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً".
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