منال بنت محمد تعلن عن إطلاق جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن إطلاق "جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص" لتكريم شركات القطاع الخاص التي حققت النتائج المرجوة من (تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة)، الذي تم إطلاقه عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين المتوسطة والعليا إلى 30%.

وقالت سموها في تدوينة على حسابها في منصة إكس: "استلهاماً من رؤية قيادتنا الرشيدة ونهجها في تكريم أصحاب الإنجازات في كل مجال، نعلن اليوم عن إطلاق "جائزة التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص" لتكريم شركات القطاع الخاص التي حققت النتائج المرجوة من (تعهُّد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة)، الذي تم إطلاقه عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في مستويات الإدارتين المتوسطة والعليا إلى 30%".

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد: "القطاع الخاص شريك رئيسي في مواصلة مسيرة النمو والازدهار كما أن جهوده وإنجازاته في التوازن بين الجنسين تدعم التزام دولة الإمارات وسعيها المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً".