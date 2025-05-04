استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف جراء صاروخ

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت سلطة المطارات في إسرائيل الأحد استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب منه.

وقال المتحدث باسم سلطة المطارات في بيان مقتضب "تم استئناف عمليات الإقلاع والهبوط بشكل طبيعي، مطار بن غوريون مفتوح ويعمل كالمعتاد".

وكانت قناة 13 الإسرائيلية قد أعلنت أن عدة أشخاص أصيبوا جراء سقوط الصاروخ، مؤكدة أن الصاروخ سقط في بستان بالقرب من مطار بن جوريون ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أنه تم إيقاف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في المطار، لافتة إلى توقف حركة القطارات وإغلاق مداخل المطار.

وكانت القناة بثت مشاهد فيديو تظهر سحب دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار.

ووفق القناة، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والعديد من المستوطنات في وسط البلاد، بعد إطلاق صاروخ من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي: "لقد جرت محاولات اعتراض".