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معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني يقيم فعاليتين تدريبيتين في دولة الإمارات خلال مايو 2025
(MENAFN- OAK Consulting)
الإمارات العربية المتحدة – 01 مايو ، 2025: أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في مجال التدريب والشهادات المتخصصة بالأمن السيبراني، عن تنظيم فعاليتي تدريب بارزتين في دولة الإمارات خلال شهر مايو المقبل، وهما سانز أبوظبي مايو 2025 و سانز دبي مايو 2025. تقدم هذه الفعاليات مجموعة من الدورات العالمية المستوى والمصمّمة خصيصًا لمساعدة محترفي الأمن السيبراني في الشرق الأوسط على تعزيز مهاراتهم ومواكبة أخطر التهديدات المتطوّرة.
ومن الجدير بالذكر مشهد الأمن السيبراني في دولة الإمارات يواجه ضغوطًا متزايدة، حيث تم الكشف عن أكثر من 223,800 أصل رقمي مكشوف، فيما لم يتم تصحيح نصف الثغرات الحرجة لأكثر من خمس سنوات. ووفقًا لتقرير حالة الأمن السيبراني في الإمارات 2025" تُعزى معظم الحوادث إلى سوء التهيئة وسوء الاستخدام، في حين أصبحت التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر شيوعًا – مثل التصيّد العشوائي والتزييف العميق. ومع استمرار استهداف قطاعات الحكومة والمال والطاقة، بات تعزيز المرونة السيبرانية أولوية وطنية قصوى.
في تعليقه على الأمر قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمعهد سانز في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "أدى النمو الرقمي السريع في دولة الإمارات إلى جعلها هدفًا رئيسيًا للتهديدات السيبرانية المتطوّرة. ومن خلال تقديم تدريب عملي وموجّه نحو المهام في كل من أبوظبي ودبي، نمكّن الفرق من رفع كفاءاتها – من نظم التحكم الصناعي والتحقيق الجنائي إلى فرق الاختراق والتدقيق وحتى إقامة بنية دفاعية أكثر قوة تلبي متطلبات عام 2025 وما بعده."
سانز ابوظبي مايو 2025
تُقام هذه الفعالية في فندق فيرمونت باب البحر، أبوظبي، من 18 إلى 23 مايو 2025، وتشمل الدورات التالية:
• ICS410: أساسيات أمن نظم التحكم الصناعي SCADA/ICS
• SEC670: أدوات فرق الاختراق والتدقيق – تطوير ثغرات ويندوز ورموز الاختراق وأدوات التحكم والسيطرة
• FOR572: التحليل الجنائي المتقدم للشبكات: تعقّب التهديدات والاستجابة للحوادث
وبالإضافة إلى الدورات التدريبية يقيم معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني الأمسيات المجتمعية بعنوان "حكايات من عالم التشفير" يوم 19 مايو (5:30 مساءً – 6:30 مساءً بتوقيت الخليج). تسهم الجلسة المسائية المجانية والمفتوحة أمام جميع المهتمين بالأمن السيبراني في تسليط الضوء على إخفاقات التشفير الواقعية التي حدثت عام 2024 – بدءًا من المكتبات مفتوحة المصدر وحتى الشيفرات في شركات كبرى مدرجة في قائمة Fortune 500، مع تقديم رؤى عملية تشرح سبب كون التشفير أحد أهم الجوانب في الأمن السيبراني وأكثرها غموضًا.
للمزيد من المعلومات والتسجيل في سانز أبوظبي مايو 2025، يُرجى زيارة الرابط:
للتسجيل في الأمسية المجتمعية ضمن سانز أبوظبي مايو 2025، يُرجى زيارة الرابط:
سانز دبي مايو 2025
يعقد برنامج سانز دبي مايو 2025 في الفترة من 25 إلى 30 مايو في فندق هيلتون دبي نخلة الجميرا، ويمكن للمشاركين حضور الدورات التالية:
• SEC565: عمليات فرق الاختراق والتدقيق ومحاكاة الخصوم
• SEC566: تطبيق وتدقيق ضوابط نظم التحكم الصناعي
• SEC511: هندسة الأمن السيبراني: الكشف المتقدم عن التهديدات والمراقبة
ويتضمن البرنامج كذلك أمسية مجتمعية تعقد يوم الاثنين 26 مايو (5:30 مساءً – 6:30 مساءً بتوقيت الخليج) بعنوان: "نفس النتائج، مؤسسات مختلفة". تسلط هذه الجلسة الضوء على الثغرات الأمنية المتكررة في مختلف الشركات والقطاعات، وتطرح تساؤلات جريئة حول ما إذا كانت المؤسسات تحقّق فعليًا تقدمًا في تحسين وضعها الأمني.
للمزيد من المعلومات والتسجيل في سانز دبي مايو 2025، يُرجى زيارة الرابط:
للتسجيل في جلسة الأمسيات المجتمعية ضمن سانز دبي مايو 2025، يُرجى زيارة الرابط:
يعقد كلا البرنامجين بقيادة نخبة من مدربي معهد سانز المعتمدين ذوي الخبرة الواسعة في الحياة العلمية، ويحصل المشاركون على شهادات GIAC المعترف بها عالميًا، إلى جانب الاستفادة من المختبرات العملية ودراسات الحالة. وسواء شارك المهنيون حضوريًا أو عبر الإنترنت، فإنهم سيتمكنون من اكتساب مهارات عملية مفيدة وقابلة للتطبيق فورًا عند عودتهم للعمل.
الإمارات العربية المتحدة – 01 مايو ، 2025: أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، الرائد عالميًا في مجال التدريب والشهادات المتخصصة بالأمن السيبراني، عن تنظيم فعاليتي تدريب بارزتين في دولة الإمارات خلال شهر مايو المقبل، وهما سانز أبوظبي مايو 2025 و سانز دبي مايو 2025. تقدم هذه الفعاليات مجموعة من الدورات العالمية المستوى والمصمّمة خصيصًا لمساعدة محترفي الأمن السيبراني في الشرق الأوسط على تعزيز مهاراتهم ومواكبة أخطر التهديدات المتطوّرة.
ومن الجدير بالذكر مشهد الأمن السيبراني في دولة الإمارات يواجه ضغوطًا متزايدة، حيث تم الكشف عن أكثر من 223,800 أصل رقمي مكشوف، فيما لم يتم تصحيح نصف الثغرات الحرجة لأكثر من خمس سنوات. ووفقًا لتقرير حالة الأمن السيبراني في الإمارات 2025" تُعزى معظم الحوادث إلى سوء التهيئة وسوء الاستخدام، في حين أصبحت التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر شيوعًا – مثل التصيّد العشوائي والتزييف العميق. ومع استمرار استهداف قطاعات الحكومة والمال والطاقة، بات تعزيز المرونة السيبرانية أولوية وطنية قصوى.
في تعليقه على الأمر قال ند بلطه جي، المدير التنفيذي لمعهد سانز في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "أدى النمو الرقمي السريع في دولة الإمارات إلى جعلها هدفًا رئيسيًا للتهديدات السيبرانية المتطوّرة. ومن خلال تقديم تدريب عملي وموجّه نحو المهام في كل من أبوظبي ودبي، نمكّن الفرق من رفع كفاءاتها – من نظم التحكم الصناعي والتحقيق الجنائي إلى فرق الاختراق والتدقيق وحتى إقامة بنية دفاعية أكثر قوة تلبي متطلبات عام 2025 وما بعده."
سانز ابوظبي مايو 2025
تُقام هذه الفعالية في فندق فيرمونت باب البحر، أبوظبي، من 18 إلى 23 مايو 2025، وتشمل الدورات التالية:
• ICS410: أساسيات أمن نظم التحكم الصناعي SCADA/ICS
• SEC670: أدوات فرق الاختراق والتدقيق – تطوير ثغرات ويندوز ورموز الاختراق وأدوات التحكم والسيطرة
• FOR572: التحليل الجنائي المتقدم للشبكات: تعقّب التهديدات والاستجابة للحوادث
وبالإضافة إلى الدورات التدريبية يقيم معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني الأمسيات المجتمعية بعنوان "حكايات من عالم التشفير" يوم 19 مايو (5:30 مساءً – 6:30 مساءً بتوقيت الخليج). تسهم الجلسة المسائية المجانية والمفتوحة أمام جميع المهتمين بالأمن السيبراني في تسليط الضوء على إخفاقات التشفير الواقعية التي حدثت عام 2024 – بدءًا من المكتبات مفتوحة المصدر وحتى الشيفرات في شركات كبرى مدرجة في قائمة Fortune 500، مع تقديم رؤى عملية تشرح سبب كون التشفير أحد أهم الجوانب في الأمن السيبراني وأكثرها غموضًا.
للمزيد من المعلومات والتسجيل في سانز أبوظبي مايو 2025، يُرجى زيارة الرابط:
للتسجيل في الأمسية المجتمعية ضمن سانز أبوظبي مايو 2025، يُرجى زيارة الرابط:
سانز دبي مايو 2025
يعقد برنامج سانز دبي مايو 2025 في الفترة من 25 إلى 30 مايو في فندق هيلتون دبي نخلة الجميرا، ويمكن للمشاركين حضور الدورات التالية:
• SEC565: عمليات فرق الاختراق والتدقيق ومحاكاة الخصوم
• SEC566: تطبيق وتدقيق ضوابط نظم التحكم الصناعي
• SEC511: هندسة الأمن السيبراني: الكشف المتقدم عن التهديدات والمراقبة
ويتضمن البرنامج كذلك أمسية مجتمعية تعقد يوم الاثنين 26 مايو (5:30 مساءً – 6:30 مساءً بتوقيت الخليج) بعنوان: "نفس النتائج، مؤسسات مختلفة". تسلط هذه الجلسة الضوء على الثغرات الأمنية المتكررة في مختلف الشركات والقطاعات، وتطرح تساؤلات جريئة حول ما إذا كانت المؤسسات تحقّق فعليًا تقدمًا في تحسين وضعها الأمني.
للمزيد من المعلومات والتسجيل في سانز دبي مايو 2025، يُرجى زيارة الرابط:
للتسجيل في جلسة الأمسيات المجتمعية ضمن سانز دبي مايو 2025، يُرجى زيارة الرابط:
يعقد كلا البرنامجين بقيادة نخبة من مدربي معهد سانز المعتمدين ذوي الخبرة الواسعة في الحياة العلمية، ويحصل المشاركون على شهادات GIAC المعترف بها عالميًا، إلى جانب الاستفادة من المختبرات العملية ودراسات الحالة. وسواء شارك المهنيون حضوريًا أو عبر الإنترنت، فإنهم سيتمكنون من اكتساب مهارات عملية مفيدة وقابلة للتطبيق فورًا عند عودتهم للعمل.
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