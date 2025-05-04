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جيرسي فاينانس تنظّم طاولة مستديرة حصرية في دبي لمناقشة أحدث اتجاهات صناعة الصناديق العالمية
(MENAFN- Edelman) دبي، الامارات العربية المتحدة، 4 مايو 2025– نظّمت جيرسي فاينانس، المركز المالي الدولي الرائد، مؤخراً غداء طاولة مستديرة حصري وخاص بالمدعوين في مدينة دبي، حيث جمع الحدث نخبة من خبراء القطاع لمناقشة آخر المستجدات والتطورات التي تؤثر على قطاع الصناديق العالمية. وقد قاد الجلسة كل من آن كيلس، مديرة جيرسي فاينانس في دول مجلس التعاون الخليجي، وإليوت ريفسون، رئيس الصناديق في جيرسي فاينانس.
وشهدت الجلسة مناقشات معمّقة حول عدد من القضايا الرئيسية، من أبرزها الاهتمام المتزايد لدى كبار المستثمرين والمكاتب العائلية بفئات الأصول الجديدة، في ظل توجّه متنامٍ نحو التنويع الاستثماري. كما تناول المشاركون الاتجاهات الناشئة في هيكلة الاستثمارات، مع التركيز على الأساليب المبتكرة لمواكبة متطلبات السوق المتغيّرة. وتم التطرق كذلك إلى استراتيجيات تمكين مديري الأصول الخاصة من توسيع قاعدة مستثمريهم، مع التشديد على أهمية التواصل الفعّال والمشاركة المستمرة. كما ناقش الحضور دور ترميز الأصول المادية كأداة واعدة لتعزيز الاستثمارات في الأسواق الخاصة، لما له من إمكانات في زيادة السيولة وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية.
وقالت آن كيلس، مديرة جيرسي فاينانس في دول مجلس التعاون الخليجي: "برزت مناقشاتنا الديناميكية الحيوية التي تتسم بها البيئة الاستثمارية في منطقة الخليج. إذ يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو استكشاف فئات أصول متنوعة، وتتمتع ولايات قضائية راسخة مثل جيرسي بموقع متميز لتقديم حلول مبتكرة وموثوقة تلبي هذه الاحتياجات المتطورة."
من جانبه، أضاف إليوت ريفسون، رئيس الصناديق في جيرسي فاينانس: "يمثل التقارب بين استراتيجيات الاستثمار التقليدية والتقنيات الحديثة، مثل ترميز الأصول، مزيجًا من التحديات والفرص. ويضمن إطارنا التنظيمي المتطور في جيرسي بقائنا في طليعة هذه التطورات، مما يوفر بيئة مستقرة وذات رؤية مستقبلية لهيكلة الصناديق."
شكلت جلسة الطاولة المستديرة الحصري الذي اقتصر على كبار المدعوين منصة مثالية للمستثمرين والمديرين والمستشارين ومقدمي الخدمات المقيمين في دبي والراغبين في البقاء على اطلاع بأحدث أخبار واتجاهات الصناديق، والتواصل مع أبرز الشخصيات في هذا المجال. كما قد أصدرت جيرسي فاينانس مؤخرًا تقريرًا بالتعاون مع مؤسسة IFI Global بعنوان "الاتجاهات في الاستثمار البديل" ويمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط [ تقرير اتجاهات الاستثمار البديل في جيرسي].
وشهدت الجلسة مناقشات معمّقة حول عدد من القضايا الرئيسية، من أبرزها الاهتمام المتزايد لدى كبار المستثمرين والمكاتب العائلية بفئات الأصول الجديدة، في ظل توجّه متنامٍ نحو التنويع الاستثماري. كما تناول المشاركون الاتجاهات الناشئة في هيكلة الاستثمارات، مع التركيز على الأساليب المبتكرة لمواكبة متطلبات السوق المتغيّرة. وتم التطرق كذلك إلى استراتيجيات تمكين مديري الأصول الخاصة من توسيع قاعدة مستثمريهم، مع التشديد على أهمية التواصل الفعّال والمشاركة المستمرة. كما ناقش الحضور دور ترميز الأصول المادية كأداة واعدة لتعزيز الاستثمارات في الأسواق الخاصة، لما له من إمكانات في زيادة السيولة وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية.
وقالت آن كيلس، مديرة جيرسي فاينانس في دول مجلس التعاون الخليجي: "برزت مناقشاتنا الديناميكية الحيوية التي تتسم بها البيئة الاستثمارية في منطقة الخليج. إذ يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو استكشاف فئات أصول متنوعة، وتتمتع ولايات قضائية راسخة مثل جيرسي بموقع متميز لتقديم حلول مبتكرة وموثوقة تلبي هذه الاحتياجات المتطورة."
من جانبه، أضاف إليوت ريفسون، رئيس الصناديق في جيرسي فاينانس: "يمثل التقارب بين استراتيجيات الاستثمار التقليدية والتقنيات الحديثة، مثل ترميز الأصول، مزيجًا من التحديات والفرص. ويضمن إطارنا التنظيمي المتطور في جيرسي بقائنا في طليعة هذه التطورات، مما يوفر بيئة مستقرة وذات رؤية مستقبلية لهيكلة الصناديق."
شكلت جلسة الطاولة المستديرة الحصري الذي اقتصر على كبار المدعوين منصة مثالية للمستثمرين والمديرين والمستشارين ومقدمي الخدمات المقيمين في دبي والراغبين في البقاء على اطلاع بأحدث أخبار واتجاهات الصناديق، والتواصل مع أبرز الشخصيات في هذا المجال. كما قد أصدرت جيرسي فاينانس مؤخرًا تقريرًا بالتعاون مع مؤسسة IFI Global بعنوان "الاتجاهات في الاستثمار البديل" ويمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط [ تقرير اتجاهات الاستثمار البديل في جيرسي].
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