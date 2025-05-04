مؤسسة قطر تُكرِّم الفائزين بجوائز "أخلاقنا" لعام 2025

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مؤسسة قطر تُكرِّم الفائزين بجوائز "أخلاقنا" لعام 2025
(MENAFN- qf) الدوحة، قطر، 30 أبريل 2025: قامت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بتكريم الفائزين بجوائز "أخلاقنا" لعام 2025، وذلك خلال احتفالية أقيمت في المدينة التعليمية احتفاءً بالقيم الأخلاقية التي يجسدها الفائزون.
وشهدت فعالية "يوم أخلاقنا" في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، تكريم 14 فائزًا بجائزة "أخلاقنا" تقديرًا لمبادراتهم المجتمعية الملهمة والمؤثرة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بحضور عدد من الوزراء، والمسؤولين، وأولياء أمور المتوّجين.
كما تم تكريم تسعة طلاب ضمن فئة "البراعم"، التي تُعنى بتكريم الأطفال ممن يجسدون القيم النبيلة في حياتهم اليومية، من بينهم طالبان من مدارس مؤسسة قطر، وهما الغالية عبدالله المقبالي من أكاديمية قطر – مشيرب، وجاسم حمد المالكي من أكاديمية قطر – الوكرة.
بالإضافة إلى ذلك، حصل ثلاثة طلاب ضمن فئة "اليافعين" على جوائز نظير دورهم في تعزيز القيم الأخلاقية والمسؤولية المجتمعية بين أقرانهم، من ضمنهم الطالب سالم خالد الهاجري، من أكاديمية قطر للقادة، التي تنضوي تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر.
وقد مُنحت جائزة الإسهامات الفردية على مستوى دولة قطر لنجلاء الكواري عن مبادرتها "أمهات شابات"، الهادفة إلى تمكين الأمهات الشابات وتعزيز دورهن في المجتمع. ومن مملكة البحرين، حصل عمر فاروق العوضي، على جائزة الإسهامات الفردية على مستوى دول الخليج العربية، عن مبادرته "أنا لها"، التي تسلط الضوء على مواقف واقعية تجسد قيم التعاطف والرحمة داخل المملكة، بهدف تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع.
وتعكس هذه الجوائز – التي تأتي تزامنًا مع احتفال مؤسسة قطر بمرور 30 عامًا على تأسيسها – رسالة "أخلاقنا" الرامية إلى تسليط الضوء على نماذج يُحتذى بها في تجسيد القيم الإنسانية النبيلة، وترسيخ ثقافة الأخلاق والمسؤولية داخل قطر وخارجها.
عبّرت نجلاء الكواري عن فخرها بفوزها بجائزة "أخلاقنا" لفئة الإسهامات الفردية، مشيرة إلى أن مبادرتها استُلهمت من تجربتها الشخصية كأم. وقالت: "أطلقت هذه المبادرة لأني لم أرغب أن تشعر أي أم في المرحلة الأولى من الأمومة أنها بمفردها. إنني أؤمن بأن لكل شخص شيئًا ثمينًا يمكن أن يقدّمه، سواء من وقته أو مهاراته أو تعاطفه، وهذا الإيمان هو ما دفعني لتحمّل مسؤولية دعم الأمهات الجدد."
وأضافت الكواري: "عندما بدأت أمهات شابات في عام 2013، لم أتوقع أن تتطور بهذا الشكل. مع مرور الوقت، أدركت كم من الأمهات يحتجن إلى التوجيه والدعم العاطفي في بداية رحلتهن، فأنشأت منصة تعنى بالتمكين وتبادل الخبرات وتوفير بيئة آمنة للدعم النفسي."
وتابعت الكواري: "رغم امتناني الكبير للجائزة، فإن الأثر الإيجابي الذي تركته المبادرة في حياة الأمهات هو الجائزة الحقيقية، لأنه يجسد المعنى العميق للعطاء." واختتمت بالقول: "أفخر بأن شيئًا بسيطًا كهذا استطاع أن يُحدث فرقًا. نحن بحاجة إلى مجتمع يحتضن الجميع ويغرس قيم التعاطف والدعم، فهي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمتراحمة".
وقال راشد علي الأدغم، من الصف الثالث في أكاديمية المها للبنين، أحد الفائزين بفئة البراعم: "سعيد بحصولي على لقب سفير الأخلاق، وأؤمن بأن الرحمة، والكرم، ومساعدة الآخرين من أهم القيم التي يجب أن يتحلى بها الجميع، وهي القيم التي حثّنا عليها قدوتنا ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم. أشجع زملائي على المشاركة في هذه المبادرة لأنها تشجعنا على تبني الأخلاق الحميدة".
من جهتها، قالت دينا حسن أحمد، من أكاديمية أمجاد الدولية، والمشرفة على ملفات الطالبات المشاركات في جائزة "أخلاقنا": "جائزة أخلاقنا تتيح للطلاب فرصة حقيقية لتجسيد القيم الأخلاقية من خلال مبادرات ملموسة. فهي لا تقتصر على التكريم، بل تزرع فيهم روح المسؤولية، وتساعدهم على تحويل القيم إلى أفعال مؤثرة في محيطهم، سواء في المدرسة أو في البيت أو في المجتمع."
وأشارت إلى أن شهد علي درويش، الطالبة في الصف السادس والفائزة في فئة البراعم: "قدّمت مبادرة متميزة عن احترام كبار القدر، من خلال حملة توعوية داخل المدرسة، كان لها أثر إيجابي على الطلاب وأولياء الأمور على حدّ سواء".
واختتمت قائلة: "في الأكاديمية، نؤمن أن التربية الأخلاقية لا تقل أهمية عن التعليم الأكاديمي، بل هي الأساس. فالمعرفة وحدها لا تكفي دون قيم راسخة، والأخلاق هي التي تصنع جيلًا واعيًا ومسؤولًا، قادرًا على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعه".
وخلال الحفل، تم الإعلان عن إطلاق الحملة التوعوية لجائزة "أخلاقنا" للعام القادم تحت عنوان "شكرًا"، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الشكر والتقدير داخل المجتمع، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله". تسعى الحملة إلى تشجيع الأفراد على التعبير عن تقديرهم للآخرين، بما يعزز الإيجابية والتقدير المتبادل بين أفراد المجتمع.
كما شهد يوم "أخلاقنا"، تنظيم معرض تفاعلي بمشاركة 17 جهة، حرصت على عرض مبادرات ومشروعات تُجسد القيم الأخلاقية وتعزز الأثر الإيجابي في المجتمع. وتضمنت الأنشطة تعاونًا مع مركز شؤون المسرح، و"سراج""، المسلسل التلفزيوني التعليمي والترفيهي التابع لمؤسسة قطر، ومركزي دريمة وإحسان، إلى جانب فعاليات تعليمية وترفيهية أخرى، كـرواية القصص والمسابقات التفاعلية.
لمعرفة المزيد حول مبادرة "أخلاقنا"، يُرجى زيارة:
وشهدت فعالية "يوم أخلاقنا" في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية)، تكريم 14 فائزًا بجائزة "أخلاقنا" تقديرًا لمبادراتهم المجتمعية الملهمة والمؤثرة في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بحضور عدد من الوزراء، والمسؤولين، وأولياء أمور المتوّجين.
كما تم تكريم تسعة طلاب ضمن فئة "البراعم"، التي تُعنى بتكريم الأطفال ممن يجسدون القيم النبيلة في حياتهم اليومية، من بينهم طالبان من مدارس مؤسسة قطر، وهما الغالية عبدالله المقبالي من أكاديمية قطر – مشيرب، وجاسم حمد المالكي من أكاديمية قطر – الوكرة.
بالإضافة إلى ذلك، حصل ثلاثة طلاب ضمن فئة "اليافعين" على جوائز نظير دورهم في تعزيز القيم الأخلاقية والمسؤولية المجتمعية بين أقرانهم، من ضمنهم الطالب سالم خالد الهاجري، من أكاديمية قطر للقادة، التي تنضوي تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر.
وقد مُنحت جائزة الإسهامات الفردية على مستوى دولة قطر لنجلاء الكواري عن مبادرتها "أمهات شابات"، الهادفة إلى تمكين الأمهات الشابات وتعزيز دورهن في المجتمع. ومن مملكة البحرين، حصل عمر فاروق العوضي، على جائزة الإسهامات الفردية على مستوى دول الخليج العربية، عن مبادرته "أنا لها"، التي تسلط الضوء على مواقف واقعية تجسد قيم التعاطف والرحمة داخل المملكة، بهدف تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع.
وتعكس هذه الجوائز – التي تأتي تزامنًا مع احتفال مؤسسة قطر بمرور 30 عامًا على تأسيسها – رسالة "أخلاقنا" الرامية إلى تسليط الضوء على نماذج يُحتذى بها في تجسيد القيم الإنسانية النبيلة، وترسيخ ثقافة الأخلاق والمسؤولية داخل قطر وخارجها.
عبّرت نجلاء الكواري عن فخرها بفوزها بجائزة "أخلاقنا" لفئة الإسهامات الفردية، مشيرة إلى أن مبادرتها استُلهمت من تجربتها الشخصية كأم. وقالت: "أطلقت هذه المبادرة لأني لم أرغب أن تشعر أي أم في المرحلة الأولى من الأمومة أنها بمفردها. إنني أؤمن بأن لكل شخص شيئًا ثمينًا يمكن أن يقدّمه، سواء من وقته أو مهاراته أو تعاطفه، وهذا الإيمان هو ما دفعني لتحمّل مسؤولية دعم الأمهات الجدد."
وأضافت الكواري: "عندما بدأت أمهات شابات في عام 2013، لم أتوقع أن تتطور بهذا الشكل. مع مرور الوقت، أدركت كم من الأمهات يحتجن إلى التوجيه والدعم العاطفي في بداية رحلتهن، فأنشأت منصة تعنى بالتمكين وتبادل الخبرات وتوفير بيئة آمنة للدعم النفسي."
وتابعت الكواري: "رغم امتناني الكبير للجائزة، فإن الأثر الإيجابي الذي تركته المبادرة في حياة الأمهات هو الجائزة الحقيقية، لأنه يجسد المعنى العميق للعطاء." واختتمت بالقول: "أفخر بأن شيئًا بسيطًا كهذا استطاع أن يُحدث فرقًا. نحن بحاجة إلى مجتمع يحتضن الجميع ويغرس قيم التعاطف والدعم، فهي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمتراحمة".
وقال راشد علي الأدغم، من الصف الثالث في أكاديمية المها للبنين، أحد الفائزين بفئة البراعم: "سعيد بحصولي على لقب سفير الأخلاق، وأؤمن بأن الرحمة، والكرم، ومساعدة الآخرين من أهم القيم التي يجب أن يتحلى بها الجميع، وهي القيم التي حثّنا عليها قدوتنا ونبينا محمد -صلى الله عليه وسلم. أشجع زملائي على المشاركة في هذه المبادرة لأنها تشجعنا على تبني الأخلاق الحميدة".
من جهتها، قالت دينا حسن أحمد، من أكاديمية أمجاد الدولية، والمشرفة على ملفات الطالبات المشاركات في جائزة "أخلاقنا": "جائزة أخلاقنا تتيح للطلاب فرصة حقيقية لتجسيد القيم الأخلاقية من خلال مبادرات ملموسة. فهي لا تقتصر على التكريم، بل تزرع فيهم روح المسؤولية، وتساعدهم على تحويل القيم إلى أفعال مؤثرة في محيطهم، سواء في المدرسة أو في البيت أو في المجتمع."
وأشارت إلى أن شهد علي درويش، الطالبة في الصف السادس والفائزة في فئة البراعم: "قدّمت مبادرة متميزة عن احترام كبار القدر، من خلال حملة توعوية داخل المدرسة، كان لها أثر إيجابي على الطلاب وأولياء الأمور على حدّ سواء".
واختتمت قائلة: "في الأكاديمية، نؤمن أن التربية الأخلاقية لا تقل أهمية عن التعليم الأكاديمي، بل هي الأساس. فالمعرفة وحدها لا تكفي دون قيم راسخة، والأخلاق هي التي تصنع جيلًا واعيًا ومسؤولًا، قادرًا على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعه".
وخلال الحفل، تم الإعلان عن إطلاق الحملة التوعوية لجائزة "أخلاقنا" للعام القادم تحت عنوان "شكرًا"، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الشكر والتقدير داخل المجتمع، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله". تسعى الحملة إلى تشجيع الأفراد على التعبير عن تقديرهم للآخرين، بما يعزز الإيجابية والتقدير المتبادل بين أفراد المجتمع.
كما شهد يوم "أخلاقنا"، تنظيم معرض تفاعلي بمشاركة 17 جهة، حرصت على عرض مبادرات ومشروعات تُجسد القيم الأخلاقية وتعزز الأثر الإيجابي في المجتمع. وتضمنت الأنشطة تعاونًا مع مركز شؤون المسرح، و"سراج""، المسلسل التلفزيوني التعليمي والترفيهي التابع لمؤسسة قطر، ومركزي دريمة وإحسان، إلى جانب فعاليات تعليمية وترفيهية أخرى، كـرواية القصص والمسابقات التفاعلية.
لمعرفة المزيد حول مبادرة "أخلاقنا"، يُرجى زيارة:
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