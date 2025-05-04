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خريجو مؤسسة قطر: من طلاب إلى قادة المستقبل الواعد في قطر
(MENAFN- qf) الدوحة، قطر، 30 أبريل 2025: مع احتفال مؤسسة قطر بمرور ثلاثين عامًا على تأسيسها، أضحى خريجوها يجسّدون رؤيتها القائمة على بناء جيل من المتعلمين مدى الحياة المؤهلين لقيادة قطر نحو مرحلة جديدة من الابتكار.
تمكنت بلقيس أحمد الجعفري، الخريجة العراقية من جامعة نورثويسترن في قطر، إحدى الجامعات الدولية الشريكة لمؤسسة قطر، من إحداث تحول جذري في تعليم اللغة الإنجليزية بمدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات على مدار السنوات الثلاث الماضية من خلال برنامج "علّم لأجل قطر".
تقول الجعفري: "سمعت من أصدقائي الخريجين قبلي كيف استمتعوا بتجربتهم في المدارس، ليس فقط في تدريس اللغة الإنجليزية، بل في رد الجميل ونقل ما تعلموه في مؤسسة قطر إلى طلابهم".
ما يميز الجعفري هو دمجها لخلفيتها في مجال الاتصال بأساليب التدريس. مستوحاةٍ من دراستها الجامعية، أطلقت مسابقة لكتابة النصوص التمثيلية في مدرستها. وتوضح: "أردت تجربة التدريس بطريقة مختلفة. كلما سنحت لنا فرصة، كنت أعلمهن كتابة النصوص وكيفية تخيل الأفكار والتفكير خارج الصندوق."
وفي مجال الطب الدقيق والصحة، يبرز الدكتور عبدالرحمن أحمد السبيعي كمثال آخر على تأثير مؤسسة قطر. بدأت رحلته العلمية بالتخرج من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، حاصلًا على بكالوريوس في العلوم البيولوجية. إثر ذلك، واصل مسيرته التعليمية ليحصل على درجة الدكتوراه من جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر. واليوم، يتولى الدكتور السبيعي قيادة أبحاث رائدة في سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر.
يقول الدكتور السبيعي: "لقد أسهمت الدراسة في جامعة كارنيجي ميلون في قطر إسهامًا كبيرًا في تأهيلي للمجالين البحثي والريادي معًا". وتمثل أبحاثه في مجال الصرع المناعي الذاتي نموذجًا لنهج مؤسسة قطر في معالجة التحديات الصحية الخاصة بالمجتمع القطري.
ويضيف: "إن ما يميز منظومة مؤسسة قطر هي تلك البيئة الفريدة التي تشجع على أواصر التعاون بين مختلف التخصصات، وتركيزها على تحقيق نتائج عملية ملموسة من خلال التكامل بين مؤسساتها التعليمية والبحثية المختلفة".
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يظهر هيثم الحيدري كنموذج آخر لخريجي مؤسسة قطر المتميزين. فقد تخرج الحيدري عام 2015 في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، إحدى الجامعات الدولية الشريكة للمؤسسة، بحصوله على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية. وبعد التخرج، تحول من مهندس إلى رائد أعمال ناجح، بحيث أسس العديد من الشركات التكنولوجية.
وقد استطاع تحويل شركته "مُدرس"، التي انطلقت كمنصة رقمية برأس مال متواضع لا يتجاوز 200 دولار أمريكي، إلى كيان دولي يعمل في سبع دول حول العالم.
يقول الحيدري في هذا السياق: "تمكنت من مساعدة أكثر من 200 من خريجي مؤسسة قطر على تحقيق دخل لأنفسهم، إضافة إلى توفير فرص تعليمية لأكثر من 8000 طالب في قطر. هذا التأثير كبير ومهم، لذا أركز دائمًا على المشاريع التي تحدث فرقًا حقيقيًا في المجتمع". ويؤكد الحيدري أن مؤسسة قطر كان لها الفضل في منحه الثقة والدافع لمتابعة المبادرات ذات التأثير الواسع.
ويضيف: "إن مصدر إلهامي هو رؤية مؤسسة قطر كمؤسسة تسعى لتحقيق أهداف سامية. فمشاهدة الأعمال التي تقوم بها المؤسسة تدفعك للتساؤل: لماذا لا أسهم أنا أيضًا في هذا التغيير؟"
أما المهندسة عبير بوحليقه، فقد أسست لجنة المهندسات القطرية (قوية) بعد تخرجها من جامعة تكساس إي أند أم في قطر بتخصص هندسة البترول، وحصولها لاحقًا على درجة الماجستير في دراسات المرأة في المجتمع والتنمية من جامعة حمد بن خليفة. انبثقت فكرة اللجنة من بحث رسالة الماجستير التي قدمتها، والتي كشفت عن الحاجة الملحة لإنشاء منصات تبرز إنجازات المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبفضل الدعم المباشر من قيادة مؤسسة قطر، تمكنت هذه المهندسة من تحويل بحثها الأكاديمي إلى مبادرة ذات تأثير ملموس.
وقد نجحت هذه اللجنة في استقطاب نحو 300 عضوة، وأصبحت نموذجًا يُحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي. تقول المهندسة بوحليقه: "منحني عملي في المجال الهندسي رؤية واضحة لواقع المهندسات في قطر. فرغم وجود عدد كبير من النساء اللاتي يدخلن هذا المجال، إلا أنني لاحظت غيابهن شبه التام عن المناصب القيادية، مما دفعني للبحث عن الأسباب وكيفية تغييرها".
وفي مجال الاستدامة، تجسد ندى رأفت الخراشي مثالًا جليًّا على مدى كيفية دعم مؤسسة قطر للنهج الإبداعي في مواجهة التحديات البيئية. فقد تخرجت الخراشي من جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إحدى الجامعات الدولية الشريكة لمؤسسة قطر، بحصولها على شهادة في التصميم الداخلي، وأخرى في دراسات التصميم متعدد التخصصات. وتعمل الآن على ابتكار حلول إبداعية مثل مشروع "الجلد الكهربائي" الذي يقدم رؤية جديدة لعلاقتنا بالطاقة، ومشروع "66 كم" الذي يدمج مناخ قطر مع البحث المادي والسرديات الثقافية لمعالجة شحّ المياه. مؤخرًا، صممت الخراشي جائزة "إرثنا" المرموقة، التي حملت عنوان "صدى إرثنا"، والتي تحول أنماط الموجات الصوتية إلى تمثيل نحتي للتأثير البيئي.
وتوضح الخراشي: "توفر مؤسسة قطر بالفعل بيئة خصبة للتعاون بين مجالات مختلفة، كالتصميم والعلوم والثقافة والاستدامة". وتضيف قائلة: "إن دعم المؤسسة للخريجين يأتي بطرق هادفة وحقيقية، وليست مجرد استعراض للإنجازات. فهي لا تكتفي بإظهار الابتكار، بل تعمل على تمكينه وتحويله إلى واقع ملموس".
إن القاسم المشترك بين هؤلاء الخريجين المتميزين يكمن في الكيفية التي أعدتهم بها مؤسسة قطر ليس فقط للنجاح المهني، وإنما لإحداث تأثير إيجابي ذي معنى في مجتمعاتهم وتخصصاتهم.
ويختم الدكتور السبيعي حديثه قائلًا: "إن أعظم ما قدمته مؤسسة قطر لي هو تمكيني وتزويدي بالأدوات والتشجيع اللازم لاتباع مسار متفرد يناسب شخصيتي وطموحاتي".
تمكنت بلقيس أحمد الجعفري، الخريجة العراقية من جامعة نورثويسترن في قطر، إحدى الجامعات الدولية الشريكة لمؤسسة قطر، من إحداث تحول جذري في تعليم اللغة الإنجليزية بمدرسة البيان الابتدائية الأولى للبنات على مدار السنوات الثلاث الماضية من خلال برنامج "علّم لأجل قطر".
تقول الجعفري: "سمعت من أصدقائي الخريجين قبلي كيف استمتعوا بتجربتهم في المدارس، ليس فقط في تدريس اللغة الإنجليزية، بل في رد الجميل ونقل ما تعلموه في مؤسسة قطر إلى طلابهم".
ما يميز الجعفري هو دمجها لخلفيتها في مجال الاتصال بأساليب التدريس. مستوحاةٍ من دراستها الجامعية، أطلقت مسابقة لكتابة النصوص التمثيلية في مدرستها. وتوضح: "أردت تجربة التدريس بطريقة مختلفة. كلما سنحت لنا فرصة، كنت أعلمهن كتابة النصوص وكيفية تخيل الأفكار والتفكير خارج الصندوق."
وفي مجال الطب الدقيق والصحة، يبرز الدكتور عبدالرحمن أحمد السبيعي كمثال آخر على تأثير مؤسسة قطر. بدأت رحلته العلمية بالتخرج من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، حاصلًا على بكالوريوس في العلوم البيولوجية. إثر ذلك، واصل مسيرته التعليمية ليحصل على درجة الدكتوراه من جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر. واليوم، يتولى الدكتور السبيعي قيادة أبحاث رائدة في سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر.
يقول الدكتور السبيعي: "لقد أسهمت الدراسة في جامعة كارنيجي ميلون في قطر إسهامًا كبيرًا في تأهيلي للمجالين البحثي والريادي معًا". وتمثل أبحاثه في مجال الصرع المناعي الذاتي نموذجًا لنهج مؤسسة قطر في معالجة التحديات الصحية الخاصة بالمجتمع القطري.
ويضيف: "إن ما يميز منظومة مؤسسة قطر هي تلك البيئة الفريدة التي تشجع على أواصر التعاون بين مختلف التخصصات، وتركيزها على تحقيق نتائج عملية ملموسة من خلال التكامل بين مؤسساتها التعليمية والبحثية المختلفة".
وفي مجال الذكاء الاصطناعي، يظهر هيثم الحيدري كنموذج آخر لخريجي مؤسسة قطر المتميزين. فقد تخرج الحيدري عام 2015 في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، إحدى الجامعات الدولية الشريكة للمؤسسة، بحصوله على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية. وبعد التخرج، تحول من مهندس إلى رائد أعمال ناجح، بحيث أسس العديد من الشركات التكنولوجية.
وقد استطاع تحويل شركته "مُدرس"، التي انطلقت كمنصة رقمية برأس مال متواضع لا يتجاوز 200 دولار أمريكي، إلى كيان دولي يعمل في سبع دول حول العالم.
يقول الحيدري في هذا السياق: "تمكنت من مساعدة أكثر من 200 من خريجي مؤسسة قطر على تحقيق دخل لأنفسهم، إضافة إلى توفير فرص تعليمية لأكثر من 8000 طالب في قطر. هذا التأثير كبير ومهم، لذا أركز دائمًا على المشاريع التي تحدث فرقًا حقيقيًا في المجتمع". ويؤكد الحيدري أن مؤسسة قطر كان لها الفضل في منحه الثقة والدافع لمتابعة المبادرات ذات التأثير الواسع.
ويضيف: "إن مصدر إلهامي هو رؤية مؤسسة قطر كمؤسسة تسعى لتحقيق أهداف سامية. فمشاهدة الأعمال التي تقوم بها المؤسسة تدفعك للتساؤل: لماذا لا أسهم أنا أيضًا في هذا التغيير؟"
أما المهندسة عبير بوحليقه، فقد أسست لجنة المهندسات القطرية (قوية) بعد تخرجها من جامعة تكساس إي أند أم في قطر بتخصص هندسة البترول، وحصولها لاحقًا على درجة الماجستير في دراسات المرأة في المجتمع والتنمية من جامعة حمد بن خليفة. انبثقت فكرة اللجنة من بحث رسالة الماجستير التي قدمتها، والتي كشفت عن الحاجة الملحة لإنشاء منصات تبرز إنجازات المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبفضل الدعم المباشر من قيادة مؤسسة قطر، تمكنت هذه المهندسة من تحويل بحثها الأكاديمي إلى مبادرة ذات تأثير ملموس.
وقد نجحت هذه اللجنة في استقطاب نحو 300 عضوة، وأصبحت نموذجًا يُحتذى به في دول مجلس التعاون الخليجي. تقول المهندسة بوحليقه: "منحني عملي في المجال الهندسي رؤية واضحة لواقع المهندسات في قطر. فرغم وجود عدد كبير من النساء اللاتي يدخلن هذا المجال، إلا أنني لاحظت غيابهن شبه التام عن المناصب القيادية، مما دفعني للبحث عن الأسباب وكيفية تغييرها".
وفي مجال الاستدامة، تجسد ندى رأفت الخراشي مثالًا جليًّا على مدى كيفية دعم مؤسسة قطر للنهج الإبداعي في مواجهة التحديات البيئية. فقد تخرجت الخراشي من جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إحدى الجامعات الدولية الشريكة لمؤسسة قطر، بحصولها على شهادة في التصميم الداخلي، وأخرى في دراسات التصميم متعدد التخصصات. وتعمل الآن على ابتكار حلول إبداعية مثل مشروع "الجلد الكهربائي" الذي يقدم رؤية جديدة لعلاقتنا بالطاقة، ومشروع "66 كم" الذي يدمج مناخ قطر مع البحث المادي والسرديات الثقافية لمعالجة شحّ المياه. مؤخرًا، صممت الخراشي جائزة "إرثنا" المرموقة، التي حملت عنوان "صدى إرثنا"، والتي تحول أنماط الموجات الصوتية إلى تمثيل نحتي للتأثير البيئي.
وتوضح الخراشي: "توفر مؤسسة قطر بالفعل بيئة خصبة للتعاون بين مجالات مختلفة، كالتصميم والعلوم والثقافة والاستدامة". وتضيف قائلة: "إن دعم المؤسسة للخريجين يأتي بطرق هادفة وحقيقية، وليست مجرد استعراض للإنجازات. فهي لا تكتفي بإظهار الابتكار، بل تعمل على تمكينه وتحويله إلى واقع ملموس".
إن القاسم المشترك بين هؤلاء الخريجين المتميزين يكمن في الكيفية التي أعدتهم بها مؤسسة قطر ليس فقط للنجاح المهني، وإنما لإحداث تأثير إيجابي ذي معنى في مجتمعاتهم وتخصصاتهم.
ويختم الدكتور السبيعي حديثه قائلًا: "إن أعظم ما قدمته مؤسسة قطر لي هو تمكيني وتزويدي بالأدوات والتشجيع اللازم لاتباع مسار متفرد يناسب شخصيتي وطموحاتي".
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