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مارمور" تحصد "جائزة أفضل صاحب عمل الذهبية" من جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الهند
(MENAFN- TRACCS) الكويت، 30 أبريل 2025 | أعلنت شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثي لشركة المركز المالي الكويتي "المركز"، عن حصولها على "جائزة أفضل صاحب عمل الذهبية" من جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الهند، ضمن برنامج "تكريم أصحاب العمل"، خلال حفل أقامته الجمعية يوم 25 أبريل 2025 بمدينة مومباي، الهند. وقد تسلّم الجائزة السيد إم. آر. راغو، الرئيس التنفيذي لشركة مارمور والمستشار الاقتصادي "لللمركز"، في حضور نخبة من القيادات والخبراء في القطاع المالي. وجاء هذا التكريم بعد عملية تقييم شاملة لأكثر من 400 مؤسسة وشركة في الهند، حيث كانت مارمور واحدة من بين 20 شركة تم تكريمها. ويأتي حصول مارمور على هذه الجائزة المرموقة للسنة الثانية على التوالي، بعد حصولها العام الماضي على "جائزة أفضل صاحب عمل الفضية". ويضم فريق مارمور نخبة من الموظفين الحاصلين على شهادة المحلل المالي المعتمد أو ممن هم بصدد استكمال متطلبات الامتحانات النهائية (CFA Level II & III) لهذه الشهادة.
تبدي مارمور التزاماً تاماً بدورها في تطوير الكفاءات والتميز المهني، إذ تركز على صقل مهارات موظفيها عبر تنظيم برامج تدريبية دورية، وإتاحة فرص توجيه وإرشاد مهني، وإطلاق منصات لتبادل المعرفة. ويدعم برنامج صقل المهارات في مارمور الموظفين عن طريق تغطية رسوم جميع مستويات امتحان المحلل المالي المعتمد، وتقديم إجازة مدتها خمسة أيام للتحضير لتلك الامتحانات، مع تغطية رسوم العضوية السنوية لشهادة المحلل المالي المعتمد بعد الحصول على الاعتماد.
وتعليقاً على هذا التكريم، صرح السيد إم. آر. راغو قائلاً: "نشكر معهد المحللين الماليين المعتمدين وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الهند على هذا التكريم الذي يؤكد التزام مارمور المستمر بتنمية المواهب ودعم التطوير المهني لأفرادها. ويجسد هذا الإنجاز، وللعام الثاني على التوالي، جهودنا الحثيثة في استقطاب وتطوير الكفاءات وتقديم بيئة عمل محفزة وداعمة. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع الجهات المختصة، وذلك في مجالات التوظيف والتدريب العملي".
ومن الجدير ذكره أنه تقوم شركة مارمور بتشجع التقدم المهني من خلال تفضيلها تطوير مواهب أفرادها تمهيداً لشغل المناصب القيادية، وتطبيقها نظام مكافآت وتقدير متكامل يعزز ثقافة التميز، مع إتاحة بيئة عمل إيجابية تركز على التعلم والتطوير المهني المستمر.
ويشارك محللو شركة مارمور في مشاريع استشارية متنوعة تغطي قطاعات مثل أسواق رأس المال، والبحوث الاقتصادية، وتحليل القطاعات والصناعات، الأمر الذي يمنحهم فرصة مواتية لصقل مهاراتهم وبناء عقلية تركز على إيجاد الحلول واكتساب خبرات جديدة في بيئة عمل تثمن التواصل المفتوح والعمل الجماعي عبر الإدارات المختلفة، وتعمل على تحقيق التوازن السليم بين العمل والحياة الشخصية.
تبدي مارمور التزاماً تاماً بدورها في تطوير الكفاءات والتميز المهني، إذ تركز على صقل مهارات موظفيها عبر تنظيم برامج تدريبية دورية، وإتاحة فرص توجيه وإرشاد مهني، وإطلاق منصات لتبادل المعرفة. ويدعم برنامج صقل المهارات في مارمور الموظفين عن طريق تغطية رسوم جميع مستويات امتحان المحلل المالي المعتمد، وتقديم إجازة مدتها خمسة أيام للتحضير لتلك الامتحانات، مع تغطية رسوم العضوية السنوية لشهادة المحلل المالي المعتمد بعد الحصول على الاعتماد.
وتعليقاً على هذا التكريم، صرح السيد إم. آر. راغو قائلاً: "نشكر معهد المحللين الماليين المعتمدين وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الهند على هذا التكريم الذي يؤكد التزام مارمور المستمر بتنمية المواهب ودعم التطوير المهني لأفرادها. ويجسد هذا الإنجاز، وللعام الثاني على التوالي، جهودنا الحثيثة في استقطاب وتطوير الكفاءات وتقديم بيئة عمل محفزة وداعمة. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع الجهات المختصة، وذلك في مجالات التوظيف والتدريب العملي".
ومن الجدير ذكره أنه تقوم شركة مارمور بتشجع التقدم المهني من خلال تفضيلها تطوير مواهب أفرادها تمهيداً لشغل المناصب القيادية، وتطبيقها نظام مكافآت وتقدير متكامل يعزز ثقافة التميز، مع إتاحة بيئة عمل إيجابية تركز على التعلم والتطوير المهني المستمر.
ويشارك محللو شركة مارمور في مشاريع استشارية متنوعة تغطي قطاعات مثل أسواق رأس المال، والبحوث الاقتصادية، وتحليل القطاعات والصناعات، الأمر الذي يمنحهم فرصة مواتية لصقل مهاراتهم وبناء عقلية تركز على إيجاد الحلول واكتساب خبرات جديدة في بيئة عمل تثمن التواصل المفتوح والعمل الجماعي عبر الإدارات المختلفة، وتعمل على تحقيق التوازن السليم بين العمل والحياة الشخصية.
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