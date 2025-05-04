حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
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1959 - وصول أول ناقلة نفط كويتية (كاظمة) إلى ميناء الأحمدي وعلى متنها 68 بحارا وتبلغ حمولة الناقلة التي تم بناؤها في اليابان في 15 ديسمبر عام 1958 نحو 46 ألف طن.
1961 - مديرية الشرطة والأمن العام تدعو أفراد الشعب الكويتي والمقيمين في المدينة والقرى والمناطق الخارجية قبل عام 1920 وحتى عام 1954 ممن حافظوا على إقامتهم العادية طوال هذه المدة إلى مراجعة مكتب تحقيق الجنسية في القبلة والشامية.
1969 - وفاة الفنان عواد سالم عن عمر ناهز 65 عاما وهو أحد رواد الفن الشعبي الأصيل في الكويت.
1970 - تخريج أول دفعة من طلبة الكلية العسكرية (الجيش).
1999 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يحل مجلس الأمة بعد تقديم طلبين منفصلين لطرح الثقة في وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد خالد الكليب بعد مناقشة الاستجواب المقدم من العضو عباس الخضاري حول بعض الأخطاء المطبعية في عدد من نسخ القرآن الكريم طبعتها الأمانة العامة للأوقاف.
2001 - الرامي الكويتي حمد العفاسي يحرز ميدالية ذهبية دبل تراب في بطولة العالم للرماية المقامة في القاهرة.
2010 - جامعة كليرمونت مكين الأمريكية تمنح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح شهادة الدكتوراه الفخرية في تخصص القانون.
2011 - افتتاح مستشفى الرعاية الصحية في منطقة الصباح الصحية ويقع على مساحة 6600 متر مربع بطاقة استيعابية بلغت 91 سريرا فيما بلغت تكلفة تشييد المستشفى اكثر من خمسة ملايين دينار كويتي.
2011 - وفاة الشيخ خالد الأحمد الجابر الصباح وزير الديوان الأميري الكويتي منذ تأسيسه حتى عام 1990 وذلك عن عمر ناهز 76 عاما.
2013 - منتخب الكويت للتايكوندو للرجال يتوج بلقب بطولة مجلس التعاون الخليجي الرابعة للتايكوندو المقامة في الدوحة.
2015 - وزارة المالية تصدر قرارا يحدد الحد الأدنى لرؤوس أموال تأسيس الشركات.
2017 - وفاة الكويتي الدكتور عبدالله محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) عن عمر ناهز 70 عاما.
2020 - الكويت تتبرع ب 40 مليون دولار مقدمة مناصفة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ليكون اجمالي قيمة التبرع 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية مساهمة من الكويت لمكافحة وباء كورونا منها 60 مليونا سبق تخصيصها للمنظمة لمساعدة الدول المحتاجة في توفير احتياجاتها الطبية لمواجهة الوباء.
2020 - مجلس الوزراء يقرر تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين الراغبين بالتأجيل لصالح بنك الائتمان الكويتي نظير منحهم القروض العقارية والاجتماعية وذلك لمدة ستة أشهر.
2023- انطلاق رحلات الجسر الجوي الكويتي إلى السودان محملة ب 75 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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