حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 5 (كونا) - الرابع من مايو

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1959 - وصول أول ناقلة نفط كويتية (كاظمة) إلى ميناء الأحمدي وعلى متنها 68 بحارا وتبلغ حمولة الناقلة التي تم بناؤها في اليابان في 15 ديسمبر عام 1958 نحو 46 ألف طن.

1961 - مديرية الشرطة والأمن العام تدعو أفراد الشعب الكويتي والمقيمين في المدينة والقرى والمناطق الخارجية قبل عام 1920 وحتى عام 1954 ممن حافظوا على إقامتهم العادية طوال هذه المدة إلى مراجعة مكتب تحقيق الجنسية في القبلة والشامية.

1969 - وفاة الفنان عواد سالم عن عمر ناهز 65 عاما وهو أحد رواد الفن الشعبي الأصيل في الكويت.

1970 - تخريج أول دفعة من طلبة الكلية العسكرية (الجيش).

1999 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يحل مجلس الأمة بعد تقديم طلبين منفصلين لطرح الثقة في وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد خالد الكليب بعد مناقشة الاستجواب المقدم من العضو عباس الخضاري حول بعض الأخطاء المطبعية في عدد من نسخ القرآن الكريم طبعتها الأمانة العامة للأوقاف.

2001 - الرامي الكويتي حمد العفاسي يحرز ميدالية ذهبية دبل تراب في بطولة العالم للرماية المقامة في القاهرة.

2010 - جامعة كليرمونت مكين الأمريكية تمنح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح شهادة الدكتوراه الفخرية في تخصص القانون.

2011 - افتتاح مستشفى الرعاية الصحية في منطقة الصباح الصحية ويقع على مساحة 6600 متر مربع بطاقة استيعابية بلغت 91 سريرا فيما بلغت تكلفة تشييد المستشفى اكثر من خمسة ملايين دينار كويتي.

2011 - وفاة الشيخ خالد الأحمد الجابر الصباح وزير الديوان الأميري الكويتي منذ تأسيسه حتى عام 1990 وذلك عن عمر ناهز 76 عاما.

2013 - منتخب الكويت للتايكوندو للرجال يتوج بلقب بطولة مجلس التعاون الخليجي الرابعة للتايكوندو المقامة في الدوحة.

2015 - وزارة المالية تصدر قرارا يحدد الحد الأدنى لرؤوس أموال تأسيس الشركات.

2017 - وفاة الكويتي الدكتور عبدالله محارب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) عن عمر ناهز 70 عاما.

2020 - الكويت تتبرع ب 40 مليون دولار مقدمة مناصفة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ليكون اجمالي قيمة التبرع 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية مساهمة من الكويت لمكافحة وباء كورونا منها 60 مليونا سبق تخصيصها للمنظمة لمساعدة الدول المحتاجة في توفير احتياجاتها الطبية لمواجهة الوباء.

2020 - مجلس الوزراء يقرر تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين الراغبين بالتأجيل لصالح بنك الائتمان الكويتي نظير منحهم القروض العقارية والاجتماعية وذلك لمدة ستة أشهر.

2023- انطلاق رحلات الجسر الجوي الكويتي إلى السودان محملة ب 75 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية. (النهاية) م ب ر / ن س ن