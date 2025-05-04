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قطر: نرفض بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

قطر: نرفض بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

2025-05-04 04:17:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 5 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد رفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري في تصريح نقلته وكالة الانباء القطرية (قنا) ان "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة استخدمت عبر التاريخ شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
ولفت الدكتور الأنصاري الى أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عملت دولة قطر مع شركائها على إنجاح جهود الوساطة بهدف إنهاء الحرب وحماية المدنيين وضمان الإفراج عن الرهائن والمحتجزين.
وأضاف "يجدر هنا طرح السؤال هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بالعدالة أم من خلال جهود الوساطة التي يتم اليوم التشكيك بها ومحاولة تقويضها".
وذكر الدكتور الانصاري أنه في المقابل يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط وابتزاز سياسي "فهل هذه هي الحضارة التي يراد تسويقها".
وأكد في هذا المجال أن السياسة الخارجية لدولة قطر المبنية على المبادئ لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف الى جانب حقوق الشعوب وحماية المدنيين مهما كانت خلفياتهم كما تقف إلى جانب القانون الدولي بلا تجزئة أو انتقائية.
ولفت المسؤول القطري الى أن بلاده تواصل عملها الوثيق مع كل من مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والمضي قدما نحو سلام عادل ودائم يقوم على العدالة والإنسانية لا على العنف والمعايير المزدوجة.
وأشار في هذا الصدد إلى الإيمان الراسخ لدولة قطر بأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتنهي الاحتلال وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتأتي تصريحات المسؤول القطري ردا على التصريحات التحريضية التي صدرت عن مكتب نتنياهو والتي هاجم فيها قطر بسبب مطالبتها الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى القطاع.(النهاية)

س س س / ا ب خ


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