قطر: نرفض بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

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قطر: نرفض بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 5 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد رفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي تفتقر إلى أدنى درجات المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري في تصريح نقلته وكالة الانباء القطرية (قنا) ان "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة استخدمت عبر التاريخ شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
ولفت الدكتور الأنصاري الى أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عملت دولة قطر مع شركائها على إنجاح جهود الوساطة بهدف إنهاء الحرب وحماية المدنيين وضمان الإفراج عن الرهائن والمحتجزين.
وأضاف "يجدر هنا طرح السؤال هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بالعدالة أم من خلال جهود الوساطة التي يتم اليوم التشكيك بها ومحاولة تقويضها".
وذكر الدكتور الانصاري أنه في المقابل يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط وابتزاز سياسي "فهل هذه هي الحضارة التي يراد تسويقها".
وأكد في هذا المجال أن السياسة الخارجية لدولة قطر المبنية على المبادئ لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف الى جانب حقوق الشعوب وحماية المدنيين مهما كانت خلفياتهم كما تقف إلى جانب القانون الدولي بلا تجزئة أو انتقائية.
ولفت المسؤول القطري الى أن بلاده تواصل عملها الوثيق مع كل من مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والمضي قدما نحو سلام عادل ودائم يقوم على العدالة والإنسانية لا على العنف والمعايير المزدوجة.
وأشار في هذا الصدد إلى الإيمان الراسخ لدولة قطر بأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتنهي الاحتلال وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتأتي تصريحات المسؤول القطري ردا على التصريحات التحريضية التي صدرت عن مكتب نتنياهو والتي هاجم فيها قطر بسبب مطالبتها الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى القطاع.(النهاية)
س س س / ا ب خ
وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور ماجد الأنصاري في تصريح نقلته وكالة الانباء القطرية (قنا) ان "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة استخدمت عبر التاريخ شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
ولفت الدكتور الأنصاري الى أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عملت دولة قطر مع شركائها على إنجاح جهود الوساطة بهدف إنهاء الحرب وحماية المدنيين وضمان الإفراج عن الرهائن والمحتجزين.
وأضاف "يجدر هنا طرح السؤال هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بالعدالة أم من خلال جهود الوساطة التي يتم اليوم التشكيك بها ومحاولة تقويضها".
وذكر الدكتور الانصاري أنه في المقابل يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط وابتزاز سياسي "فهل هذه هي الحضارة التي يراد تسويقها".
وأكد في هذا المجال أن السياسة الخارجية لدولة قطر المبنية على المبادئ لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف الى جانب حقوق الشعوب وحماية المدنيين مهما كانت خلفياتهم كما تقف إلى جانب القانون الدولي بلا تجزئة أو انتقائية.
ولفت المسؤول القطري الى أن بلاده تواصل عملها الوثيق مع كل من مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والمضي قدما نحو سلام عادل ودائم يقوم على العدالة والإنسانية لا على العنف والمعايير المزدوجة.
وأشار في هذا الصدد إلى الإيمان الراسخ لدولة قطر بأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتنهي الاحتلال وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتأتي تصريحات المسؤول القطري ردا على التصريحات التحريضية التي صدرت عن مكتب نتنياهو والتي هاجم فيها قطر بسبب مطالبتها الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والدوائية إلى القطاع.(النهاية)
س س س / ا ب خ
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