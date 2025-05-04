(ميناء مبارك).. إرادة كويتية - صينية لدفع تنفيذ المشروع بوتيرة أسرع

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) (تقرير)

الكويت - 4 - 5 (كونا) -- تتفق إرادتا الكويت والصين على الدفع بقوة لتنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير الاستراتيجي في جزيرة بوبيان بوتيرة أسرع انطلاقا من قناعتهما المشتركة بأهميته المحورية كمركز إقليمي للنقل وبدوره الحيوي لتحقيق التنمية الشاملة وتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة.

وتجلت هذه الإرادة المشتركة بوضوح في أعقاب توقيع عقد مباشرة أعمال المشروع في مارس الماضي حيث عكست المواقف الكويتية والصينية المتجانسة عزما راسخا على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي بالتوازي مع تكثيف الاجتماعات الهادفة إلى تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنفيذ.

وأسهمت الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين الكويت والصين التي اختتمت أعمالها مؤخرا بتوسيع قنوات التشاور لدفع تحقيق التوافقات القائمة لآفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

وتخلل المشاورات استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين لا سيما متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وفي مقدمها مشروع الميناء علاوة على عقد عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الصينية العليا وكبار المستشارين في لجنة التنمية والإصلاح التابعة للرئاسة الصينية.

وأكد سفير الصين لدى البلاد تشانغ جيناوي في هذا السياق أن بلاده تعمل الآن مع الجانب الكويتي على تعجيل وتيرة العمل للدفع بالمشروع إلى مرحلة جديدة متقدمة مبينا أنه مشروع ضخم واستراتيجي بالنسبة للكويت ومهم للتعاون الصيني - الكويتي.

وأضاف تشانغ في تصريح صحافي على هامش الاحتفال باليوم العالمي الـ16 للغة الصينية المنعقد في 22 أبريل الماضي أن الجولة التفقدية الأخيرة التي قام بها نائب وزير النقل فو شيوي يين إلى الميناء تعد خطوة مهمة جدا لاستمرارية المشروع.

وأشار إلى ما أسفر عنه اجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بالوفد الصيني من اتفاق على تعجيل وتيرة العمل في المشروع والدفع بها إلى الأمام.

وأكدت الحكومة الكويتية في مناسبات عدة على الأولوية القصوى التي توليها لمشروع ميناء مبارك الكبير انطلاقا من رؤية البلاد التنموية الشاملة والمتكاملة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي والإجمالي واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي والإقليمي المحوري.

وتجسد هذا الالتزام عبر حزمة من التحركات والمشاورات المكثفة التي أسفرت عن توقيع الحكومة الكويتية ممثلة بالوزير المشعان في شهر فبراير الماضي عقد دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال المشروع مع الشركة الصينية الحكومية.

وشددت المشعان عقب التوقيع على أن استكمال المشروع يمثل إحدى أولويات القيادة السياسية العليا ويحظى بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبدعم رئيسي من سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح حفظه الله.

وأكدت أن منهجية التواصل والتشاور بين القيادتين الكويتية والصينية "أضحت فعالة ومهمة ومستمرة بخطوات صلبة نحو الذروة" مشيرة إلى الأهمية القصوى للارتقاء بالتعاون العملي بين البلدين واستدامته.

وكانت أعمال عقد المشروع انطلقت في 16 مارس الماضي بالتزامن مع جولات ميدانية تفقدية متواصلة للموقع ضمت مسؤولين من البلدين بهدف متابعة سير الأعمال وتسريع استكمال تنفيذ المشروع بكل مراحله حيث أسهمت تلك الجولات في تذليل العقبات وتعزيز التعاون والتنسيق لإنجاز المشروع بسلاسة وفاعلية.

وتعكس الاجتماعات الثنائية بين الجانبين التوافق المشترك على توسيع آفاق العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة لا سيما فيما يتعلق بدعم استراتيجية الكويت بشأن التنمية الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة.

ويعد مشروع ميناء مبارك الكبير إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد بما يمثله من أهمية استراتيجية لجهة توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري وتعزيز مكانة الكويت كمركز تجاري إقليمي.

وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في يناير الماضي باعتماد وقبول الترشيح المقدم من الحكومة الصينية لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروع بكل مراحله.

وتنص مذكرة التفاهم الصادرة بالمرسوم بقانون (155/2024) بشأن التعاون في مشروع الميناء والبروتوكول الملحق به على أن الطرفين يهدفان من خلال هذا التعاون إلى إقامة نقطة ارتكاز جديدة تعمل على تسهيل التجارة والتبادل التجاري بين الشرق والغرب وليصبح الميناء الحصاد المبكر بقطاع النقل ضمن مسيرة التنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق بين الكويت والصين.

وتشير المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أن محتويات التعاون المتفق علها بين الطرفين تتمثل في المشاورات المتبادلة حول التوجه التطويري وخطط التشييد والتشغيل وتوفير الدعم اللازم للشركات من كلال البلدين ومشاركة القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة بالمشروع وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

كما نصت على إنشاء مجموعة عمل مشتركة أو مجموعة خبراء فنيين وتنظيم زيارات متبادلة علاوة على تبادل المعلومات والمواد والتوصيات ذات الصلة بالمشروع.

وتمثل الشراكة الاستراتيجية مع الصين التي أرسيت دعائمها عام 2018 رافدا محوريا لتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في المشاريع العملاقة بما يخدم أهداف رؤية الكويت 2035.

وكان البلدان وقعا حزمة مذكرات تفاهم خلال زيارة سمو أمير البلاد رعاه الله إلى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2023 شملت التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية والتطوير الإسكاني والمناطق الحرة والاقتصادية.

وتؤكد التوجيهات السامية ضرورة إطلاق العنان للتنمية المستدامة والإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية التي طال انتظارها بما يحقق تطلعات الشعب وطموحاته ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية نحو تحقيق اقتصاد مستدام. (النهاية) س ت ا ر