لبنان ..انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية بعد تأجيلات متكررة

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لبنان ..انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية بعد تأجيلات متكررة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 - 5 (كونا) -- يشهد لبنان اليوم الأحد انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية مع أولى المحافظات وهي محافظة (جبل لبنان) بعد تعذر إجرائها منذ آخر عملية انتخابية عام 2016 إذ تم تمديد فترة عمل المجالس المحلية حتى اليوم.
وذكرت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان أن صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في محافظة (جبل لبنان) وسط إجراءات أمنية مشددة وبإشراف مباشر منها ومن قبل البلديات.
واوضحت ان عدد الناخبين في المحافظة يبلغ نحو 897 ألف ناخب موزعين على 333 بلدية من أصل 479 بلدة.
وتعد هذه الانتخابات أول استحقاق ديمقراطي محلي يشهده لبنان منذ عام 2016 بعد سلسلة من التأجيلات التي فرضتها الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية المتلاحقة إضافة إلى التوترات الأمنية في بعض مناطقه.
وقد أقفل باب الترشيحات على النطاق البلدي والمخاتير في جميع المحافظات مع 9321 مرشحا ضمنهم 8142 من الذكور و1179 من الإناث كما فازت 66 بلدية بالتزكية.
وفي خطوة لافتة شهدت الانتخابات الحالية ارتفاعا في نسبة المرشحات النساء حيث بلغ عددهن 179ر1 مرشحة ما يمثل 8ر10 بالمئة من إجمالي المرشحين البالغ عددهم 321ر9 مقارنة ب 8ر7 بالمئة في انتخابات عام 2016.
وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن "التحضيرات اللوجستية والإدارية اكتملت لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة".
وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية خلال مايو الجاري بحسب المحافظات فكانت الانطلاقة من (جبل لبنان) ثم في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ 11 وفي بيروت والبقاع وبعلبك والهرمل بتاريخ 18 واخيرا في لبنان الجنوبي والنبطية في 24 من الشهر ذاته.( النهاية)
ف ز / ش م ع
وذكرت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان أن صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في محافظة (جبل لبنان) وسط إجراءات أمنية مشددة وبإشراف مباشر منها ومن قبل البلديات.
واوضحت ان عدد الناخبين في المحافظة يبلغ نحو 897 ألف ناخب موزعين على 333 بلدية من أصل 479 بلدة.
وتعد هذه الانتخابات أول استحقاق ديمقراطي محلي يشهده لبنان منذ عام 2016 بعد سلسلة من التأجيلات التي فرضتها الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية المتلاحقة إضافة إلى التوترات الأمنية في بعض مناطقه.
وقد أقفل باب الترشيحات على النطاق البلدي والمخاتير في جميع المحافظات مع 9321 مرشحا ضمنهم 8142 من الذكور و1179 من الإناث كما فازت 66 بلدية بالتزكية.
وفي خطوة لافتة شهدت الانتخابات الحالية ارتفاعا في نسبة المرشحات النساء حيث بلغ عددهن 179ر1 مرشحة ما يمثل 8ر10 بالمئة من إجمالي المرشحين البالغ عددهم 321ر9 مقارنة ب 8ر7 بالمئة في انتخابات عام 2016.
وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن "التحضيرات اللوجستية والإدارية اكتملت لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة".
وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية خلال مايو الجاري بحسب المحافظات فكانت الانطلاقة من (جبل لبنان) ثم في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ 11 وفي بيروت والبقاع وبعلبك والهرمل بتاريخ 18 واخيرا في لبنان الجنوبي والنبطية في 24 من الشهر ذاته.( النهاية)
ف ز / ش م ع
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