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لبنان ..انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية بعد تأجيلات متكررة

لبنان ..انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية بعد تأجيلات متكررة

2025-05-04 04:17:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 4 - 5 (كونا) -- يشهد لبنان اليوم الأحد انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية مع أولى المحافظات وهي محافظة (جبل لبنان) بعد تعذر إجرائها منذ آخر عملية انتخابية عام 2016 إذ تم تمديد فترة عمل المجالس المحلية حتى اليوم.
وذكرت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان أن صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في محافظة (جبل لبنان) وسط إجراءات أمنية مشددة وبإشراف مباشر منها ومن قبل البلديات.
واوضحت ان عدد الناخبين في المحافظة يبلغ نحو 897 ألف ناخب موزعين على 333 بلدية من أصل 479 بلدة.
وتعد هذه الانتخابات أول استحقاق ديمقراطي محلي يشهده لبنان منذ عام 2016 بعد سلسلة من التأجيلات التي فرضتها الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية المتلاحقة إضافة إلى التوترات الأمنية في بعض مناطقه.
وقد أقفل باب الترشيحات على النطاق البلدي والمخاتير في جميع المحافظات مع 9321 مرشحا ضمنهم 8142 من الذكور و1179 من الإناث كما فازت 66 بلدية بالتزكية.
وفي خطوة لافتة شهدت الانتخابات الحالية ارتفاعا في نسبة المرشحات النساء حيث بلغ عددهن 179ر1 مرشحة ما يمثل 8ر10 بالمئة من إجمالي المرشحين البالغ عددهم 321ر9 مقارنة ب 8ر7 بالمئة في انتخابات عام 2016.
وأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن "التحضيرات اللوجستية والإدارية اكتملت لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة".
وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية خلال مايو الجاري بحسب المحافظات فكانت الانطلاقة من (جبل لبنان) ثم في لبنان الشمالي وعكار بتاريخ 11 وفي بيروت والبقاع وبعلبك والهرمل بتاريخ 18 واخيرا في لبنان الجنوبي والنبطية في 24 من الشهر ذاته.( النهاية)

ف ز / ش م ع


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