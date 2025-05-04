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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (كتابة البيانات الصحفية)

مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (كتابة البيانات الصحفية)

2025-05-04 04:17:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 5 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامجه التدريبي (كتابة البيانات الصحفية) بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ويتناول البرنامج الذي يقدمه المحرر أول في (كونا) الدكتور طارق البكري ويستمر حتى 8 مايو الجاري عدة موضوعات منها مدخل حول البيانات الصحفية وأنواعها وأهمية ودور البيانات في نشر المعلومات والتواصل مع وسائل الإعلام وطرق تنظيم وترتيب المعلومات في البيان الصحفي وكيفية كتابة العناوين والفقرات.
ويتطرق البرنامج إلى العناوين وعناصر المقدمات واستخدام لغة بسيطة وواضحة وتوضيح الفرق بين البيان الصحفي وصحافة البيانات والتعرف على كيفية استخدام الأدوات المساعدة واستعراض الأشكال التحريرية وطرق كتابتها وطبيعة المتلقين والتعريف بالقصص الصحفية وماهيتها.
كما يتناول البرنامج الذي يستخدم الأسلوبين النظري والعملي خطوات كتابة البيان الصحفي وأشكاله وطرق التوزيع والترويج واستخدام وسائل التقنية الحديثة كذلك التحرير والمراجعة والتدقيق اللغوي لضمان خلو البيان من الأخطاء في الشكل والمضمون.
ويعد مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية حيث قدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة بهدف تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)

م د م / ن و ف


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