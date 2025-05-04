مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (كتابة البيانات الصحفية)

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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق برنامجه التدريبي (كتابة البيانات الصحفية)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 5 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد برنامجه التدريبي (كتابة البيانات الصحفية) بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
ويتناول البرنامج الذي يقدمه المحرر أول في (كونا) الدكتور طارق البكري ويستمر حتى 8 مايو الجاري عدة موضوعات منها مدخل حول البيانات الصحفية وأنواعها وأهمية ودور البيانات في نشر المعلومات والتواصل مع وسائل الإعلام وطرق تنظيم وترتيب المعلومات في البيان الصحفي وكيفية كتابة العناوين والفقرات.
ويتطرق البرنامج إلى العناوين وعناصر المقدمات واستخدام لغة بسيطة وواضحة وتوضيح الفرق بين البيان الصحفي وصحافة البيانات والتعرف على كيفية استخدام الأدوات المساعدة واستعراض الأشكال التحريرية وطرق كتابتها وطبيعة المتلقين والتعريف بالقصص الصحفية وماهيتها.
كما يتناول البرنامج الذي يستخدم الأسلوبين النظري والعملي خطوات كتابة البيان الصحفي وأشكاله وطرق التوزيع والترويج واستخدام وسائل التقنية الحديثة كذلك التحرير والمراجعة والتدقيق اللغوي لضمان خلو البيان من الأخطاء في الشكل والمضمون.
ويعد مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية حيث قدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة بهدف تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)
م د م / ن و ف
ويتناول البرنامج الذي يقدمه المحرر أول في (كونا) الدكتور طارق البكري ويستمر حتى 8 مايو الجاري عدة موضوعات منها مدخل حول البيانات الصحفية وأنواعها وأهمية ودور البيانات في نشر المعلومات والتواصل مع وسائل الإعلام وطرق تنظيم وترتيب المعلومات في البيان الصحفي وكيفية كتابة العناوين والفقرات.
ويتطرق البرنامج إلى العناوين وعناصر المقدمات واستخدام لغة بسيطة وواضحة وتوضيح الفرق بين البيان الصحفي وصحافة البيانات والتعرف على كيفية استخدام الأدوات المساعدة واستعراض الأشكال التحريرية وطرق كتابتها وطبيعة المتلقين والتعريف بالقصص الصحفية وماهيتها.
كما يتناول البرنامج الذي يستخدم الأسلوبين النظري والعملي خطوات كتابة البيان الصحفي وأشكاله وطرق التوزيع والترويج واستخدام وسائل التقنية الحديثة كذلك التحرير والمراجعة والتدقيق اللغوي لضمان خلو البيان من الأخطاء في الشكل والمضمون.
ويعد مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية حيث قدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة بهدف تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية)
م د م / ن و ف
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