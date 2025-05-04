(المعلومات المدنية) تطلق خدمة إضافة رخصة قيادة المركبات البحرية إلى المحفظة الإلكترونية في (هويتي)

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(المعلومات المدنية) تطلق خدمة إضافة رخصة قيادة المركبات البحرية إلى المحفظة الإلكترونية في (هويتي)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 4 – 5 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الأحد إطلاق خدمة جديدة ضمن تطبيق (هويتي) تمثلت في إضافة وثيقة رخصة قيادة المركبات البحرية إلى المحفظة الإلكترونية الرقمية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود (المعلومات المدنية) لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الوثائق الرسمية للمواطنين والمقيمين وتتيح الإضافة الجديدة إمكانية عرض رخصة القيادة البحرية إلكترونيا دون الحاجة إلى النسخة الورقية. (النهاية)
ع ح ك
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود (المعلومات المدنية) لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الوثائق الرسمية للمواطنين والمقيمين وتتيح الإضافة الجديدة إمكانية عرض رخصة القيادة البحرية إلكترونيا دون الحاجة إلى النسخة الورقية. (النهاية)
ع ح ك
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