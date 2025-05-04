  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
(المعلومات المدنية) تطلق خدمة إضافة رخصة قيادة المركبات البحرية إلى المحفظة الإلكترونية في (هويتي)

(المعلومات المدنية) تطلق خدمة إضافة رخصة قيادة المركبات البحرية إلى المحفظة الإلكترونية في (هويتي)

2025-05-04 04:17:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 4 – 5 (كونا) -- أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الأحد إطلاق خدمة جديدة ضمن تطبيق (هويتي) تمثلت في إضافة وثيقة رخصة قيادة المركبات البحرية إلى المحفظة الإلكترونية الرقمية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود (المعلومات المدنية) لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الوثائق الرسمية للمواطنين والمقيمين وتتيح الإضافة الجديدة إمكانية عرض رخصة القيادة البحرية إلكترونيا دون الحاجة إلى النسخة الورقية. (النهاية)

ع ح ك


MENAFN04052025000071011013ID1109504924

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث