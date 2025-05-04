الأرصاد الجوية: استمرار فرص الأمطار ونشاط للرياح مع انخفاض الرؤية الأفقية

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الأرصاد الجوية: استمرار فرص الأمطار ونشاط للرياح مع انخفاض الرؤية الأفقية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 5 (كونا) -- توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي استمرار فرص الأمطار المتفرقة في البلاد تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح قد تزيد سرعتها على 70 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر وقد تنعدم ببعض المناطق.
وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بمنخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا مع تكاثر في كميات السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية على فترات متقطعة مع فرصة لأمطار ونشاط للرياح مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية وقد تنعدم على بعض المناطق.
وأوضح أن البلاد تأثرت في الساعات الأولى من صباح اليوم بنشاط للرياح المثيرة للغبار انخفضت معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خصوصا الشمالية لأقل من ألف متر مع تكاثر في كميات السحب المنخفضة والمتوسطة صاحبها سقوط أمطار خفيفة متفرقة.
وأضاف أن حالة عدم الاستقرار التي تسود البلاد هذه الفترة تسمى (السرايات) وهي من الفترات الانتقالية التي تشهد أحيانا تقلبات سريعة.
وحذر العلي قائدي المركبات على الطرق السريعة من انخفاض الرؤية الافقية خصوصا على الطرق البرية السريعة كذلك مرتادي البحر من ارتفاع الأمواج إلى أكثر من ست أقدام.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقعها الرسمي وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس. (النهاية)
ز ه ر
وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بمنخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا مع تكاثر في كميات السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية على فترات متقطعة مع فرصة لأمطار ونشاط للرياح مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية وقد تنعدم على بعض المناطق.
وأوضح أن البلاد تأثرت في الساعات الأولى من صباح اليوم بنشاط للرياح المثيرة للغبار انخفضت معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خصوصا الشمالية لأقل من ألف متر مع تكاثر في كميات السحب المنخفضة والمتوسطة صاحبها سقوط أمطار خفيفة متفرقة.
وأضاف أن حالة عدم الاستقرار التي تسود البلاد هذه الفترة تسمى (السرايات) وهي من الفترات الانتقالية التي تشهد أحيانا تقلبات سريعة.
وحذر العلي قائدي المركبات على الطرق السريعة من انخفاض الرؤية الافقية خصوصا على الطرق البرية السريعة كذلك مرتادي البحر من ارتفاع الأمواج إلى أكثر من ست أقدام.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقعها الرسمي وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس. (النهاية)
ز ه ر
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