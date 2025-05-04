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الأرصاد الجوية: استمرار فرص الأمطار ونشاط للرياح مع انخفاض الرؤية الأفقية

الأرصاد الجوية: استمرار فرص الأمطار ونشاط للرياح مع انخفاض الرؤية الأفقية

2025-05-04 04:17:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 5 (كونا) -- توقع مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي استمرار فرص الأمطار المتفرقة في البلاد تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح قد تزيد سرعتها على 70 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر وقد تنعدم ببعض المناطق.
وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن البلاد تتأثر خلال هذه الفترة بمنخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا مع تكاثر في كميات السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية على فترات متقطعة مع فرصة لأمطار ونشاط للرياح مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية وقد تنعدم على بعض المناطق.
وأوضح أن البلاد تأثرت في الساعات الأولى من صباح اليوم بنشاط للرياح المثيرة للغبار انخفضت معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خصوصا الشمالية لأقل من ألف متر مع تكاثر في كميات السحب المنخفضة والمتوسطة صاحبها سقوط أمطار خفيفة متفرقة.
وأضاف أن حالة عدم الاستقرار التي تسود البلاد هذه الفترة تسمى (السرايات) وهي من الفترات الانتقالية التي تشهد أحيانا تقلبات سريعة.
وحذر العلي قائدي المركبات على الطرق السريعة من انخفاض الرؤية الافقية خصوصا على الطرق البرية السريعة كذلك مرتادي البحر من ارتفاع الأمواج إلى أكثر من ست أقدام.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقعها الرسمي وتطبيقها وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر تطورات الطقس. (النهاية)

ز ه ر


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