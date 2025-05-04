الكويت تستضيف السبت الاجتماع الـ28 لوزراء البلديات الخليجيين وأبرز بنوده البيئة الحضرية وكود البناء الخليجي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الكويت تستضيف السبت الاجتماع الـ28 لوزراء البلديات الخليجيين وأبرز بنوده البيئة الحضرية وكود البناء الخليجي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 5 (كونا)-- أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد انتهاء الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة دولة الكويت الاجتماع الوزاري الـ28 للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد السبت المقبل ويستمر حتى 15 مايو الجاري.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد السندان في بيان صحفي إن جدول الأعمال يتضمن بنودا عدة من أبرزها البيئة الحضرية وكود البناء الخليجي وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024-2030).
وأضاف السندان أن المؤتمر يتضمن أيضا مناقشة التخطيط العمراني الاستراتيجي وجائزة مجلس التعاون في مجال البلديات بدورتها السادسة علاوة على إقامة المؤتمرات وورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة في مجال العمل البلدي وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل التجارب والخبرات والمعلومات وتوقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم هذا المجال.
وأوضح أن الاجتماع سيتناول كذلك دليل (منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري بدول مجلس التعاون) الذي أعدته دولة الكويت إضافة إلى الدليل الاسترشادي (تشجير المدن بدول مجلس التعاون).
وأشار إلى أن أولى فعاليات الاجتماع الوزاري تنطلق باجتماع لجنة التنسيق ومتابعة شؤون البلديات الذي سيناقش ويرفع جدول الأعمال ومشاريع القرارات المقترحة من الأمانة العامة ويلي ذلك اجتماع كبار المسؤولين المعنيين في قطاع البلديات بدول المجلس لمراجعة وإقرار ما سيتم عرضه على الوزراء.
وذكر أن البرنامج الرسمي للاجتماع يختتم بعقد الاجتماع الوزاري الخميس 15 الجاري بمشاركة وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون لمناقشة واعتماد جدول الأعمال ومشروعات القرارات ضمن جهود تعزيز التعاون والتكامل في العمل البلدي الخليجي. (النهاية)
ط م س / ن و ف
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد السندان في بيان صحفي إن جدول الأعمال يتضمن بنودا عدة من أبرزها البيئة الحضرية وكود البناء الخليجي وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024-2030).
وأضاف السندان أن المؤتمر يتضمن أيضا مناقشة التخطيط العمراني الاستراتيجي وجائزة مجلس التعاون في مجال البلديات بدورتها السادسة علاوة على إقامة المؤتمرات وورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة في مجال العمل البلدي وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل التجارب والخبرات والمعلومات وتوقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم هذا المجال.
وأوضح أن الاجتماع سيتناول كذلك دليل (منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري بدول مجلس التعاون) الذي أعدته دولة الكويت إضافة إلى الدليل الاسترشادي (تشجير المدن بدول مجلس التعاون).
وأشار إلى أن أولى فعاليات الاجتماع الوزاري تنطلق باجتماع لجنة التنسيق ومتابعة شؤون البلديات الذي سيناقش ويرفع جدول الأعمال ومشاريع القرارات المقترحة من الأمانة العامة ويلي ذلك اجتماع كبار المسؤولين المعنيين في قطاع البلديات بدول المجلس لمراجعة وإقرار ما سيتم عرضه على الوزراء.
وذكر أن البرنامج الرسمي للاجتماع يختتم بعقد الاجتماع الوزاري الخميس 15 الجاري بمشاركة وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون لمناقشة واعتماد جدول الأعمال ومشروعات القرارات ضمن جهود تعزيز التعاون والتكامل في العمل البلدي الخليجي. (النهاية)
ط م س / ن و ف
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية