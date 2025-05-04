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الكويت تستضيف السبت الاجتماع الـ28 لوزراء البلديات الخليجيين وأبرز بنوده البيئة الحضرية وكود البناء الخليجي

الكويت تستضيف السبت الاجتماع الـ28 لوزراء البلديات الخليجيين وأبرز بنوده البيئة الحضرية وكود البناء الخليجي

2025-05-04 04:17:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 5 (كونا)-- أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد انتهاء الاستعدادات والتحضيرات لاستضافة دولة الكويت الاجتماع الوزاري الـ28 للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد السبت المقبل ويستمر حتى 15 مايو الجاري.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد السندان في بيان صحفي إن جدول الأعمال يتضمن بنودا عدة من أبرزها البيئة الحضرية وكود البناء الخليجي وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وشروط وآلية تصنيف المقاولين وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024-2030).
وأضاف السندان أن المؤتمر يتضمن أيضا مناقشة التخطيط العمراني الاستراتيجي وجائزة مجلس التعاون في مجال البلديات بدورتها السادسة علاوة على إقامة المؤتمرات وورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة في مجال العمل البلدي وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية إلى جانب تبادل التجارب والخبرات والمعلومات وتوقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم هذا المجال.
وأوضح أن الاجتماع سيتناول كذلك دليل (منظومة إدارة النفايات المتكاملة نحو الاقتصاد الدائري بدول مجلس التعاون) الذي أعدته دولة الكويت إضافة إلى الدليل الاسترشادي (تشجير المدن بدول مجلس التعاون).
وأشار إلى أن أولى فعاليات الاجتماع الوزاري تنطلق باجتماع لجنة التنسيق ومتابعة شؤون البلديات الذي سيناقش ويرفع جدول الأعمال ومشاريع القرارات المقترحة من الأمانة العامة ويلي ذلك اجتماع كبار المسؤولين المعنيين في قطاع البلديات بدول المجلس لمراجعة وإقرار ما سيتم عرضه على الوزراء.
وذكر أن البرنامج الرسمي للاجتماع يختتم بعقد الاجتماع الوزاري الخميس 15 الجاري بمشاركة وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون لمناقشة واعتماد جدول الأعمال ومشروعات القرارات ضمن جهود تعزيز التعاون والتكامل في العمل البلدي الخليجي. (النهاية)

ط م س / ن و ف


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