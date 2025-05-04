الأرصاد تحذر رياح مغبرة قد تزيد سرعتها عن 70 كلم في الساعة

MENAFN - Al-Anbaa) حذرت إدارة الأرصاد الجوية من نشاط نشاط في الرياح الشمالية الغربية والتي قد تزيد سرعتها عن 70كم/ساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وتؤدي الى ارتفاع الأمواج البحرية الى اكثر من 6 اقدام. مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

وكانت توقعت الأرصاد أن يسود لنهار اليوم الأحد، طقس حار وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق وغائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.