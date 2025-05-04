الأرصاد تحذر رياح مغبرة قد تزيد سرعتها عن 70 كلم في الساعة

الأرصاد تحذر رياح مغبرة قد تزيد سرعتها عن 70 كلم في الساعة
وكانت توقعت الأرصاد أن يسود لنهار اليوم الأحد، طقس حار وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق وغائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 41 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 28 درجة مئوية.
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