وزيرة الأشغال مواصلة أعمال صيانة الطرق في منطقة عبدالله المبارك

وزيرة الأشغال مواصلة أعمال صيانة الطرق في منطقة عبدالله المبارك
أكدت وزيرة الأشغال العامة، د.نورة محمد المشعان، مواصلة العمل على صيانة الطرق بمنطقة عبدالله المبارك ضمن 18 مشروعًا رئيسيًا لتجديد الطرق السريعة والداخلية في محافظات الكويت الست.
وأوضحت المشعان أن هذه المبادرات تعزز البنية التحتية، وتدفع عجلة الاقتصاد، مشددة على التزام الوزارة بمعايير الجودة العالمية في تنفيذ الأعمال، مشيرة إلى أن الطرق هي شريان التنمية الاقتصادية والعمرانية.
في السياق ذاته، أفاد م. عبدالله المطيري، نائب مشرف مشروع عقد رقم 12 محافظة الفروانية النطاق الثاني، أن فرق العمل تقوم حاليًا بفرش طبقة أسفلت «type 2» والتي تسبق أعمال فرش الطبقة الأخيرة «type 3» بقطعة 8 في شارع 802، 807، 826، مضيفاً أنه يوجد أعمال قشط للطبقة الثانية في شارع 828، 829، 834، وجاري عمل صيانة لشبكة الأمطار بمنطقة الرابية قطعة 1 .وتابع المطيري: الأسبوع القادم سيتم البدء في صيانة الأسفلت في منطقة العميرية قطعة 1، حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة شبكة الأمطار فيها، وكذلك سيتم تصوير وتنظيف وصيانة شبكة الأمطار في منطقة الراحاب قطعة 3 .
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