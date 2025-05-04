وزيرة الأشغال مواصلة أعمال صيانة الطرق في منطقة عبدالله المبارك

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضان

أكدت وزيرة الأشغال العامة، د.نورة محمد المشعان، مواصلة العمل على صيانة الطرق بمنطقة عبدالله المبارك ضمن 18 مشروعًا رئيسيًا لتجديد الطرق السريعة والداخلية في محافظات الكويت الست.

وأوضحت المشعان أن هذه المبادرات تعزز البنية التحتية، وتدفع عجلة الاقتصاد، مشددة على التزام الوزارة بمعايير الجودة العالمية في تنفيذ الأعمال، مشيرة إلى أن الطرق هي شريان التنمية الاقتصادية والعمرانية.

في السياق ذاته، أفاد م. عبدالله المطيري، نائب مشرف مشروع عقد رقم 12 محافظة الفروانية النطاق الثاني، أن فرق العمل تقوم حاليًا بفرش طبقة أسفلت «type 2» والتي تسبق أعمال فرش الطبقة الأخيرة «type 3» بقطعة 8 في شارع 802، 807، 826، مضيفاً أنه يوجد أعمال قشط للطبقة الثانية في شارع 828، 829، 834، وجاري عمل صيانة لشبكة الأمطار بمنطقة الرابية قطعة 1 .

وتابع المطيري: الأسبوع القادم سيتم البدء في صيانة الأسفلت في منطقة العميرية قطعة 1، حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة شبكة الأمطار فيها، وكذلك سيتم تصوير وتنظيف وصيانة شبكة الأمطار في منطقة الراحاب قطعة 3 .