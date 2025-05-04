المعلومات المدنية إضافة رخصة قيادة المركبات البحرية إلى هويتي

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود (المعلومات المدنية) لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى الوثائق الرسمية للمواطنين والمقيمين وتتيح الإضافة الجديدة إمكانية عرض رخصة القيادة البحرية إلكترونيا دون الحاجة إلى النسخة الورقية.

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