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المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال

المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 15 مشروعًا بيئيًا في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال

2025-05-04 04:09:09
(MENAFN- Al Watan) بدأت شركة المياه الوطنية في تنفيذ (15) مشروعًا بيئيًا تطويريًا، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع البيئي بكُلفة مالية تجاوزت (2.3) مليار ريال لخدمة أكثر من (1.3) مليون مستفيد.
وتضمنت المشاريع التي بدأت الشركة في تنفيذها مشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصحي الواردة من المناطق في شرق طريق الحرمين إلى محطة الرفع (2) بالمطار- ما يسمى بمشروع النفق الشرقي بمدينة جدة- بكُلفة مالية تزيد على (774) مليون ريال، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة للحفر النفقي الذي لا يتطلب وجود عدد كبير من المناهل التي قد تؤثر على الحركة المرورية والخدمات.
وأوضحت الشركة أن مشروع النفق الشرقي يركز على تنفيذ خط رئيسي ناقل بطول يقارب (14) كلم طوليًا، مبينةً أنه من المشاريع الإستراتيجية المهمة، كما يعد الشريان الرئيسي لتعزيز منظومة الخدمات البيئية وإزالة الضرر البيئي في عدد من أحياء: (بريمان، والمنار، والأجواد، والسامر، والمنتزه، والتوفيق، والربيع، ومريخ، والواحة، والنخيل) الواقعة شرق طريق الحرمين بمدينة جدة، مشيرةً إلى أنه سيحقق الاستفادة لنحو (1.1) مليون مستفيد.
وأكدت أنها تعمل من أجل رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مناطق شرق طريق الحرمين من خلال تنفيذها مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي بالمطار، بكُلفة تجاوزت (915) مليون ريال، وبطاقة استيعابية بلغت (611) ألف م3 يوميًا، وذلك للحد من التلوث البيئي والمساهمة في رفع نسبة التغطية بالخدمات في الأحياء المستفيدة. وبيّنت "المياه الوطنية" أنها بدأت في تنفيذ مشروع خطوط الصرف الصحي الفرعية في أحياء السامر 1 و2 و3، وأجزاء من السامر 4 بمحافظة جدة، بإجمالي أطوال تجاوزت (17.8) كلم طوليًا، وبكُلفة تجاوزت (54) مليون ريال، وذلك لتحقيق أهدافها الإستراتيجية لإزالة الضرر البيئي، وتحسين البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وخدمة (20) ألف مستفيد.
وتواصل الشركة تنفيذ مشاريعها البيئية سعيًا منها لرفع نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي، حيث شرعت في تنفيذ (10) مشاريع لخطوط الصرف الصحي الفرعية لخدمة عدد من الأحياء بمحافظة جدة، وهي: (حي الواحة 1 و2و3، وحي الشاطئ 2 و3 و4 و5، وأجزاء من حي الشاطئ 6، وأجزاء من حي النهضة 1 و3، وحي الزهراء 4، وأجزاء من حي الزهراء 1 و2 و3)، إضافة إلى تنفيذ مشروعين لخفض منسوب المياه السطحية؛ أحدهما بأحياء محافظة بحرة والآخر بأحياء (الراية، والمساعد، وكيلو 14) وذلك بكُلفة مالية إجمالية تجاوزت (620) مليون ريال، وبأطوال تجاوزت (238) كلم طوليًا لخدمة أكثر من (184) ألف مستفيد. وأكدت الشركة أن ما تشهده مدينة جدة من تطور ملحوظ، ونهضة عمرانية ضخمة تجعل عجلة التنمية فيها تسير بشكل متسارع لتنفيذ المشاريع التحسينية والتطويرية وفق أعلى معايير الجودة والأداء، والسعي إلى رفع نسب التغطية بالخدمات في الأحياء غير المخدومة لرفع الكفاءة التشغيلية في القطاعين المائي والبيئي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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