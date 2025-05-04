ميتا تهدد بوقف فيسبوك وإنستجرام في نيجيريا بعد غرامة 220 مليون دولار - جريدة البورصة

ميتا تهدد بوقف فيسبوك وإنستجرام في نيجيريا بعد غرامة 220 مليون دولار - جريدة البورصة
ورفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي الاستئناف الذي تقدمت به الشركة الأمريكية العملاقة لإلغاء غرامة ضدها بقيمة 220 مليون دولار فرضتها“اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك”.موضوعات متعلقة عائدات السياحة في تايلاند تتجاوز 16 مليار دولار بأول أشهر 2025 البورصة السعودية تبدأ مستقرة في أسبوع ملبد بغيوم نتائج الأعمال تفاقم تقلبات“الوون” الكوري في أبريل بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
وحذرت ميتا وفق أوراق محكمة الاستئناف، كما نقلت وسائل إعلام مختلفة بينها“بي بي سي” وموقع“ذي أفريكا ريبورت”، من أنها“قد تُجبر على إغلاق خدمات فيسبوك وانستغرام في نيجيريا”.
وتُعد منصات واتساب وفيسبوك وانستجرام التي تملكها ميتا، من بين الأكثر شعبية في نيجيريا.
وأفادت وسائل إعلام نيجيرية أن أمام ميتا مهلة حتى نهاية يونيو لدفع الغرامة.
واعتبر متحدث باسم ميتا في تصريح لوكالة فرانس برس أن قرار اللجنة“لا يأخذ بعين الاعتبار النطاق الواسع للإعدادات والأدوات التي تتيح لجميع مستخدمي فيسبوك وانستغرام في نيجيريا التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم”.
وقال آدمو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك، بأن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن“ممارسات تنتهك حقوق أصحاب البيانات/المستخدمين في نيجيريا”.
والسبت، وصفت اللجنة في بيان رد فعل شركة ميتا بأنه“خطوة مدروسة تهدف إلى إثارة رد فعل عام سلبي، وربما الضغط على اللجنة لإعادة النظر في قرارها”.
وأضافت أن شركة ميتا عوقبت على خلفية“انتهاكات مماثلة” في تكساس والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واستراليا، لكنها“لم تلجأ قط إلى الابتزاز بالتهديد بالخروج من تلك الدول. بل امتثلت”.
وجاء في البيان“إن التهديد بمغادرة نيجيريا لا يُعفي ميتا من مسؤوليتها عن نتائج الإجراءات القضائية”.
وبلغ عدد مشتركي الإنترنت في نيجيريا نحو 164,3 مليون مشترك حتى مارس، وفقا لأرقام رسمية.المصدر:
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