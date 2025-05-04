ميتا تهدد بوقف فيسبوك وإنستجرام في نيجيريا بعد غرامة 220 مليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعهدت شركة ميتا السبت بمواجهة الغرامات التي فرضت عليها في نيجيريا لانتهاكها خصوصية بيانات المستخدمين، مهددة، وفق تقارير، بحجب فيسبوك وانستجرام في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

ورفضت محكمة نيجيرية الأسبوع الماضي الاستئناف الذي تقدمت به الشركة الأمريكية العملاقة لإلغاء غرامة ضدها بقيمة 220 مليون دولار فرضتها“اللجنة الفدرالية للمنافسة وحماية المستهلك”.

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وحذرت ميتا وفق أوراق محكمة الاستئناف، كما نقلت وسائل إعلام مختلفة بينها“بي بي سي” وموقع“ذي أفريكا ريبورت”، من أنها“قد تُجبر على إغلاق خدمات فيسبوك وانستغرام في نيجيريا”.

وتُعد منصات واتساب وفيسبوك وانستجرام التي تملكها ميتا، من بين الأكثر شعبية في نيجيريا.

وأفادت وسائل إعلام نيجيرية أن أمام ميتا مهلة حتى نهاية يونيو لدفع الغرامة.

واعتبر متحدث باسم ميتا في تصريح لوكالة فرانس برس أن قرار اللجنة“لا يأخذ بعين الاعتبار النطاق الواسع للإعدادات والأدوات التي تتيح لجميع مستخدمي فيسبوك وانستغرام في نيجيريا التحكم في كيفية استخدام معلوماتهم”.

وقال آدمو عبد الله، الرئيس التنفيذي للجنة حماية المستهلك، بأن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن“ممارسات تنتهك حقوق أصحاب البيانات/المستخدمين في نيجيريا”.

والسبت، وصفت اللجنة في بيان رد فعل شركة ميتا بأنه“خطوة مدروسة تهدف إلى إثارة رد فعل عام سلبي، وربما الضغط على اللجنة لإعادة النظر في قرارها”.

وأضافت أن شركة ميتا عوقبت على خلفية“انتهاكات مماثلة” في تكساس والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا واستراليا، لكنها“لم تلجأ قط إلى الابتزاز بالتهديد بالخروج من تلك الدول. بل امتثلت”.

وجاء في البيان“إن التهديد بمغادرة نيجيريا لا يُعفي ميتا من مسؤوليتها عن نتائج الإجراءات القضائية”.

وبلغ عدد مشتركي الإنترنت في نيجيريا نحو 164,3 مليون مشترك حتى مارس، وفقا لأرقام رسمية.

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