سابك تخالف التوقعات وتتكبد 1.21 مليار ريال خسائر خلال الربع الأول 2025 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تكبدت شركة“السعودية للصناعات الأساسية” (سابك) خسائر قدرها 1.21 مليار ريال خلال الربع الأول 2025 عكس متوسط توقعات بلومبرج بتحقيق 698.9 مليون ريال أرباح.

عزت الشركة الخسائر إلى انخفاض إجمالي الربح بمقدار 1.05 مليار ريال نتيجة لزيادة أسعار مواد اللقيم. وأشارت أيضاً إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى ويعود ذلك بسبب رئيسي لتسجيل تكاليف غير متكررة تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بمبلغ 1.07 مليار ريال والتي تستهدف ترشيد التكاليف بمبلغ يقدر بـ 345 مليون ريال سنوياً ورفع مستوى كفاءة الأداء.

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