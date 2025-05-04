سابك تخالف التوقعات وتتكبد 1.21 مليار ريال خسائر خلال الربع الأول 2025 - جريدة البورصة

سابك تخالف التوقعات وتتكبد 1.21 مليار ريال خسائر خلال الربع الأول 2025 - جريدة البورصة
عزت الشركة الخسائر إلى انخفاض إجمالي الربح بمقدار 1.05 مليار ريال نتيجة لزيادة أسعار مواد اللقيم. وأشارت أيضاً إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى ويعود ذلك بسبب رئيسي لتسجيل تكاليف غير متكررة تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بمبلغ 1.07 مليار ريال والتي تستهدف ترشيد التكاليف بمبلغ يقدر بـ 345 مليون ريال سنوياً ورفع مستوى كفاءة الأداء.موضوعات متعلقة عائدات السياحة في تايلاند تتجاوز 16 مليار دولار بأول أشهر 2025 البورصة السعودية تبدأ مستقرة في أسبوع ملبد بغيوم نتائج الأعمال تفاقم تقلبات“الوون” الكوري في أبريل بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المصدر:
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