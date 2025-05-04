  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
سابك تخالف التوقعات وتتكبد 1.21 مليار ريال خسائر خلال الربع الأول 2025 - جريدة البورصة

سابك تخالف التوقعات وتتكبد 1.21 مليار ريال خسائر خلال الربع الأول 2025 - جريدة البورصة

2025-05-04 04:08:57
(MENAFN- Al-Borsa News) تكبدت شركة“السعودية للصناعات الأساسية” (سابك) خسائر قدرها 1.21 مليار ريال خلال الربع الأول 2025 عكس متوسط توقعات بلومبرج بتحقيق 698.9 مليون ريال أرباح.

عزت الشركة الخسائر إلى انخفاض إجمالي الربح بمقدار 1.05 مليار ريال نتيجة لزيادة أسعار مواد اللقيم. وأشارت أيضاً إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية الأخرى ويعود ذلك بسبب رئيسي لتسجيل تكاليف غير متكررة تتعلق بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بمبلغ 1.07 مليار ريال والتي تستهدف ترشيد التكاليف بمبلغ يقدر بـ 345 مليون ريال سنوياً ورفع مستوى كفاءة الأداء.

موضوعات متعلقة عائدات السياحة في تايلاند تتجاوز 16 مليار دولار بأول أشهر 2025 البورصة السعودية تبدأ مستقرة في أسبوع ملبد بغيوم نتائج الأعمال تفاقم تقلبات“الوون” الكوري في أبريل بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية المصدر:

MENAFN04052025000202011048ID1109504883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث