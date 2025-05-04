البنوك السعودية تحقق أقوى أرباح فصلية خلال عقدين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت البنوك السعودية تحقيق أداء فصلي قياسي، مفتتحة عام 2025 بأعلى أرباح فصلية تُسجل منذ أكثر من عقدين، في مؤشر على الزخم الذي يشهده القطاع المصرفي تزامناً مع التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، رغم الاضطرابات العالمية.

بلغت الأرباح المجمعة للقطاع خلال الربع الأول من العام الجاري 22.3 مليار ريال بنمو 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة عن أرباح الربع السابق والتي بلغت 20.9 مليار ريال.

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في صدارة هذا النمو، جاء مصرف الراجحي الذي شكّل المحرك الأكبر للأرباح، بعد أن ساهم بمفرده بنحو 41.5% من إجمالي النمو في أرباح البنوك. وارتفعت مساهمة المصرف في صافي أرباح القطاع إلى 26.5%، مقابل 23.6% في الربع الأول من 2024، مواصلاً تعزيز موقعه كلاعب رئيسي في القطاع.

كما تصدّر“الراجحي” البنوك السعودية من حيث نسبة نمو الأرباح، والتي بلغت 34% على أساس سنوي، في وقت شهدت فيه بنوك أخرى كبرى مثل البنك السعودي الأول، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي، والبلاد، والاستثمار، ومصرف الإنماء تراجعاً في مساهمتها ضمن الأرباح المجمعة، رغم نمو أرباحها.

البنك الأهلي السعودي لا يزال يحتفظ بصدارة القطاع من حيث حجم الأرباح، إلا أن الفارق بينه وبين“الراجحي” تقلّص إلى 116 مليون ريال فقط، مقارنة بفارق كان يتجاوز 600 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، وهو ما يعكس اشتداد المنافسة بين أكبر مصرفين في السوق السعودية.

توقعات إيجابية للقطاع المصرفي السعودي

تنسجم تقديرات بيوت الخبرة المالية، محلياً ودولياً، حول مستقبل البنوك السعودية، مع إجماع واسع بأن القطاع سيواصل أداءه القوي مدفوعاً بمحركات هيكلية طويلة الأجل. بما يعزز الثقة في استقرار النظام المصرفي، ويؤكد جاهزيته لتمويل التحولات الاقتصادية والتنموية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن إطار رؤية 2030.

“الراجحي المالية” توقعت استمرار زخم النمو، مدفوعاً بارتفاع وتيرة تمويل الشركات، وزيادة النشاط المرتبط بمشاريع رؤية المملكة 2030، خصوصاً في القطاعات غير النفطية. كما تعول على تطور التمويل العقاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمصادر نمو مستدام.

تأتي الطفرة الربحية الحالية في وقت تعتمد فيه البنوك السعودية بشكل متزايد على التمويل الخارجي، بعد أن أظهرت البيانات فجوة بين القروض الجديدة والودائع المحلية، ففي عام 2024، منحت البنوك قروضاً بقيمة 371.8 مليار ريال، مقابل زيادة في الودائع بنحو 218.9 مليار ريال فقط، ما استدعى اللجوء إلى أسواق الدين الدولية لتغطية فجوة تمويلية تقارب 152.9 مليار ريال.

البنوك ستكون في طليعة القطاعات القائدة لنمو الأرباح في السوق السعودية خلال عام 2025، إلى جانب قطاعات الاتصالات والتقنية والرعاية الصحية، مدعومة بعمليات إدراج جديدة ومبادرات لزيادة الكفاءة، وفقاً لشركة الرياض المالية.

ستتمكن البنوك السعودية من الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي دون تعريض مراكزها المالية لمخاطر كبيرة، حتى مع زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي، بحسب وكالة“إس آند بي” للخدمات المالية مرجحة أن تبقى مستويات الدين الخارجي عند نسب قابلة للإدارة بنحو 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول نهاية عام 2028.

ورغم هذا الاتجاه، لا تزال مساهمة التمويل الخارجي ضمن هيكل التمويل الإجمالي محدودة، حيث بلغ صافي الدين الخارجي للقطاع بنهاية عام 2024 نحو 34 مليار ريال فقط. ويتوقع أن تتضاعف المطلوبات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنها ستبقى عند مستوى قابل للإدارة، لا يتجاوز 4.1% من إجمالي الإقراض بحلول 2028، وفق تقرير صادر عن“إس آند بي”.

التمويل العقاري.. رافعة ربحية

يُعد التمويل العقاري أحد الركائز الأساسية في محافظ البنوك السعودية، حيث تمثل الرهون العقارية 23% من إجمالي القروض بنهاية 2024، بما يعادل نحو 180 مليار دولار. وتوفّر هذه القروض هامش ربح جيد بفضل تركيبتها الثابتة ومخاطرها المنخفضة، نظراً لاعتمادها على موظفي الخدمة المدنية أو موظفي الشركات السعودية الكبرى.

ورغم ظهور توجه نحو بيع هذه الأصول إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أو التفكير في توريقها، إلا أن البنوك تتريث، إما بسبب قوة العائدات الحالية أو لأن السوق الثانوية لأوراق التمويل العقاري لا تزال في طور التكوين. وتوقعت“إس آند بي” أن يبدأ سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في التشكل ببطء خلال السنوات المقبلة، مع تحسن شهية المستثمرين وثبات الأطر التنظيمية.

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