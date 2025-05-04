سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الأحد 4 مايو 2025

وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا عقب عودة البنوك من عطلة عيد الفطر خلال الشهر الجاري، قبل أن يتراجع أمام الجنيه.

كان البنك المركزي المصري قد سمح، في أوائل مارس من العام الماضي، للجنيه بالانخفاض بنحو 40% ليصل إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار، وذلك في إطار محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت عامين. كما قرر اعتماد نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق.

وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم، 50.78 جنيهًا للشراء، و50.88 جنيه للبيع، في بنك التنمية الصناعية، وبنك نكست، وإتش إس بي سي.

وسجل ثانى أعلى سعر 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع، في بنك الشركة المصرفية العربية.

فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع، في بنك قطر الوطني.

وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيهًا للبيع في غالبية البنوك منها، البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك البركة، وبنك فيصل، وكريدي أجريكول.

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 4 مايو 2025.