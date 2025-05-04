سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الأحد 4 مايو 2025

سعر الدولار بمستهل تعاملات البنوك اليوم الأحد 4 مايو 2025
(MENAFN- Al-Borsa News)
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات البنوك المصرية اليوم الأحد 4 مايو 2025، مع تداوله عند مستوى 50 جنيهًا، في جميع البنوك.
وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا عقب عودة البنوك من عطلة عيد الفطر خلال الشهر الجاري، قبل أن يتراجع أمام الجنيه.
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كان البنك المركزي المصري قد سمح، في أوائل مارس من العام الماضي، للجنيه بالانخفاض بنحو 40% ليصل إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار، وذلك في إطار محاولة لاحتواء أزمة اقتصادية استمرت عامين. كما قرر اعتماد نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق.
سعر الدولار مقابل الجنيه
وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم، 50.78 جنيهًا للشراء، و50.88 جنيه للبيع، في بنك التنمية الصناعية، وبنك نكست، وإتش إس بي سي.
وسجل ثانى أعلى سعر 50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع، في بنك الشركة المصرفية العربية.
فيما تداول أدنى سعر للعملة الأمريكية مقابل الجنيه عند 50.72 جنيه للشراء، و50.82 جنيهًا للبيع، في بنك قطر الوطني.
وسجل متوسط سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيهًا للبيع في غالبية البنوك منها، البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك البركة، وبنك فيصل، وكريدي أجريكول.
سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد في البنك المركزي المصري:
استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 4 مايو 2025.
| دولار أمريكى
| 50.74
| 50.87
| يورو
| 57.64
| 57.80
| جنيــه إسترليـنى
| 67.76
| 67.96
| دولار كنـدى
| 36.67
| 36.77
| كرون دانمركى
| 7.72
| 7.74
| كرون نرويجى
| 4.89
| 4.90
| كرون ســويدى
| 5.26
| 5.27
| فرنك سويسرى
| 61.47
| 61.66
| 100 ين يابانى
| 35.46
| 35.56
| ريـــال سعـــودى
| 13.52
| 13.56
| دينــار كويتى
| 165.56
| 166.05
| درهم اماراتى
| 13.81
| 13.85
| دولار اســـترالى
| 32.43
| 32.52
| دينــار البحــرين
| 134.59
| 134.97
| ريـــال عمـــانى
| 131.79
| 132.15
| ريـــال قطــــرى
| 13.92
| 13.96
| دينـار اردنـى
| 71.46
| 71.78
| يوان صينى
| 6.98
| 7
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