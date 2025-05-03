بسبب تشابه أسماء..سجن فرنسي يطلق سراح نزيل مدان بالخطأ

خبرني - قالت وسائل إعلام فرنسية إن سجنا في فرنسا أفرج عن أحد النزلاء بالخطأ لتطابق اسمه مع نزيل آخر، باستثناء حرف واحد.

وبدل الإفراج عن سجين كان مقرراً إطلاق سراحه من السجن وكان في انتظار ترحيله إلى بلاده ليبقى تحت الإقامة الجبرية.

محكوم بـ 10 أعوام

وأطلق حراس السجن في مدينة بوردو غرب فرنسا سراح رجل محكوم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة سرقة أدت إلى الوفاة، حسب إذاعة "أر إم سي" وقناة "بي اف ام تي في" الفرنسية نقلاً عن مصادر قضائية.

وعند اكتشاف الخطأ ، كان الرجل، الذي أطلق سراحه خطأ، قد غادر بالفعل منذ فترة طويلة، في ما بدأ البحث عنه حالياً.

