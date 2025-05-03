بسبب تشابه أسماء..سجن فرنسي يطلق سراح نزيل مدان بالخطأ

بسبب تشابه أسماء..سجن فرنسي يطلق سراح نزيل مدان بالخطأ
خبرني - قالت وسائل إعلام فرنسية إن سجنا في فرنسا أفرج عن أحد النزلاء بالخطأ لتطابق اسمه مع نزيل آخر، باستثناء حرف واحد.
وبدل الإفراج عن سجين كان مقرراً إطلاق سراحه من السجن وكان في انتظار ترحيله إلى بلاده ليبقى تحت الإقامة الجبرية.
محكوم بـ 10 أعوام
وأطلق حراس السجن في مدينة بوردو غرب فرنسا سراح رجل محكوم عليه بالسجن 10 أعوام بتهمة سرقة أدت إلى الوفاة، حسب إذاعة "أر إم سي" وقناة "بي اف ام تي في" الفرنسية نقلاً عن مصادر قضائية.
وعند اكتشاف الخطأ ، كان الرجل، الذي أطلق سراحه خطأ، قد غادر بالفعل منذ فترة طويلة، في ما بدأ البحث عنه حالياً.
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