  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
حادث مأساوي.. عبوة مشروبات غازية تنهي حياة طفل في مصر

حادث مأساوي.. عبوة مشروبات غازية تنهي حياة طفل في مصر

2025-05-03 07:18:09
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - في حادث أليم، تُوفي طفل يبلغ من العمر 12 عاماً في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن تعرض للضرب من قِبل شاب إثر خلاف على عبوة مشروبات غازية فارغة.

وبحسب تقارير محلية، فإن الطفل، الذي كان يعمل في جمع القمامة لإعالة أسرته، حاول التقاط عبوة من أمام أحد المقاهي، غير أن شاباً تواجد في المكان اعتبر الأمر استفزازاً، فطارده وصفعه على وجهه، ليسقط الطفل أرضاً ويفارق الحياة على الفور.

وتمكنت قوات الأمن في الجيزة من تحديد هوية المتهم خلال وقت قصير، وألقت القبض عليه، ومن ناحيته أقر بالواقعة، وأوضح خلال استجوابه أنه لم يكن ينوي القتل، بل أراد فقط "تأديب" الطفل، بحسب أقواله أمام النيابة.


وقد تم تحرير محضر رسمي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية إلى حين صدور تقرير الطب الشرعي.

MENAFN03052025000151011027ID1109504247

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث