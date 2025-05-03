حادث مأساوي.. عبوة مشروبات غازية تنهي حياة طفل في مصر

خبرني - في حادث أليم، تُوفي طفل يبلغ من العمر 12 عاماً في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن تعرض للضرب من قِبل شاب إثر خلاف على عبوة مشروبات غازية فارغة.

وبحسب تقارير محلية، فإن الطفل، الذي كان يعمل في جمع القمامة لإعالة أسرته، حاول التقاط عبوة من أمام أحد المقاهي، غير أن شاباً تواجد في المكان اعتبر الأمر استفزازاً، فطارده وصفعه على وجهه، ليسقط الطفل أرضاً ويفارق الحياة على الفور.

وتمكنت قوات الأمن في الجيزة من تحديد هوية المتهم خلال وقت قصير، وألقت القبض عليه، ومن ناحيته أقر بالواقعة، وأوضح خلال استجوابه أنه لم يكن ينوي القتل، بل أراد فقط "تأديب" الطفل، بحسب أقواله أمام النيابة.



وقد تم تحرير محضر رسمي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية إلى حين صدور تقرير الطب الشرعي.