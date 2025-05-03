حادث مأساوي.. عبوة مشروبات غازية تنهي حياة طفل في مصر

حادث مأساوي.. عبوة مشروبات غازية تنهي حياة طفل في مصر
خبرني - في حادث أليم، تُوفي طفل يبلغ من العمر 12 عاماً في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن تعرض للضرب من قِبل شاب إثر خلاف على عبوة مشروبات غازية فارغة.
وبحسب تقارير محلية، فإن الطفل، الذي كان يعمل في جمع القمامة لإعالة أسرته، حاول التقاط عبوة من أمام أحد المقاهي، غير أن شاباً تواجد في المكان اعتبر الأمر استفزازاً، فطارده وصفعه على وجهه، ليسقط الطفل أرضاً ويفارق الحياة على الفور.
وتمكنت قوات الأمن في الجيزة من تحديد هوية المتهم خلال وقت قصير، وألقت القبض عليه، ومن ناحيته أقر بالواقعة، وأوضح خلال استجوابه أنه لم يكن ينوي القتل، بل أراد فقط "تأديب" الطفل، بحسب أقواله أمام النيابة.
وقد تم تحرير محضر رسمي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية إلى حين صدور تقرير الطب الشرعي.
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