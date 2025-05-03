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روسيا تطرح ماسة 'الشمس الجديدة' للبيع بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار

روسيا تطرح ماسة 'الشمس الجديدة' للبيع بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار

2025-05-03 07:18:09
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تعتزم شركة "ألروسا" طرح أكبر ماسة في تاريخ روسيا تعرف بـ"الشمس الجديدة"، للبيع في مزاد علني، حسب آيسين نيكولايف رئيس جمهورية ساخا-ياقوتيا، في سيبيريا الروسية.

وحسب "روسيا اليوم" تُعد هذه الماسة الأكبر التي تُكتشف في روسيا، حيث يبلغ وزنها 100 قيراط، وتتميز بلونها الأصفر الفاخر، أندر ألوان الألماس في العالم.

وتُظهر التقديرات الأولية أن سعر الماسة قد يتراوح بين 10 و 20 مليون دولار أمريكي، ما يجعلها واحدة من أبرز القطع المعروضة هذا العام في سوق الأحجار الكريمة.

واستخرجت هذه الماسة، شركة التعدين الروسية العملاقة "ألروسا" أبرز الشركات المنتجة للماس عالمياً.

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