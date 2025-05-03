روسيا تطرح ماسة 'الشمس الجديدة' للبيع بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار

روسيا تطرح ماسة 'الشمس الجديدة' للبيع بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار
خبرني - تعتزم شركة "ألروسا" طرح أكبر ماسة في تاريخ روسيا تعرف بـ"الشمس الجديدة"، للبيع في مزاد علني، حسب آيسين نيكولايف رئيس جمهورية ساخا-ياقوتيا، في سيبيريا الروسية.
وحسب "روسيا اليوم" تُعد هذه الماسة الأكبر التي تُكتشف في روسيا، حيث يبلغ وزنها 100 قيراط، وتتميز بلونها الأصفر الفاخر، أندر ألوان الألماس في العالم.
وتُظهر التقديرات الأولية أن سعر الماسة قد يتراوح بين 10 و 20 مليون دولار أمريكي، ما يجعلها واحدة من أبرز القطع المعروضة هذا العام في سوق الأحجار الكريمة.
واستخرجت هذه الماسة، شركة التعدين الروسية العملاقة "ألروسا" أبرز الشركات المنتجة للماس عالمياً.
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