تونس.. اكتشاف قبور من حضارات قديمة
خبرني - أعلن المعهد الوطني للتراث في تونس، اليوم السبت، اكتشاف قبور قديمة في ولاية القصرين غرب البلاد، يرجح أنها من الفترة القديمة المتأخرة.
وجاء الاكتشاف الأثري صدفة أثناء أشغال بناء مستشفى جهوي في منطقة سبيبة بولاية القصرين.
ومكنت حفرية إنقاذ، وفق المعهد، من كشف عدد مهم من القبور التي وثقها طبوغرافياً وأثرياً وفتوغرامترياً، كما حفظ مختلف اللقى الأثرية والعظمية بمخازن المعهد بالجهة، حيث ستخضع لاحقاً إلى دراسات تاريخية وأنثروبولوجية.
جرار لدفن الأطفال
وتشير المعلومات، التي نشرت اليوم السبت، عن الموقع، إلى مجموعتي قبور، تضم الأولى جراراً استعملت قديماً ليدفن داخلها أطفال، وهي طريقة دفن شائعة لدى الحضارات القديمة.
أكبر مقبرة في تونس
وفي ثمانينيات القرن الماضي عثر في مدينة الجم الرومانية بولاية المهدية على الساحل الشرقي لتونس، على أكبر مقبرة في تونس اعتمدت فيها طريقة الدفن في الجرار.
وتضم المجموعة الثانية، حفراً طولية دفنت فيها هياكل عظمية مقبية بمربعات فخارية منحنية.
وحسب المعهد، تدل عديد المؤشرات الأولية على أن هذه الشواهد الفترة ال منقديمة المتأخرة، التي يحددها المؤرخون بين القرنين الثالث والثامن بعد الميلاد.
وأوضح المعهد في تحليله، أن "هذا المكتشف الجديد معطى مهم في تحديد امتداد المنطقة الحضرية لمدينة سيفاس خلال الفترة القديمة المتأخرة".
وتابع المعهد "يضاف هذا المكتشف إلى بعض الشواهد الأثرية الأخرى على تاريخ هذه المدينة خلال الفترة القديمة ومن أهمها الحصن البيزنطي، والحمامات الرومانية، والنافورة العمومية، وعدد من النقائش اللاتينية والبونية".
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