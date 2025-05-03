تونس.. اكتشاف قبور من حضارات قديمة

خبرني - أعلن المعهد الوطني للتراث في تونس، اليوم السبت، اكتشاف قبور قديمة في ولاية القصرين غرب البلاد، يرجح أنها من الفترة القديمة المتأخرة.

وجاء الاكتشاف الأثري صدفة أثناء أشغال بناء مستشفى جهوي في منطقة سبيبة بولاية القصرين.

ومكنت حفرية إنقاذ، وفق المعهد، من كشف عدد مهم من القبور التي وثقها طبوغرافياً وأثرياً وفتوغرامترياً، كما حفظ مختلف اللقى الأثرية والعظمية بمخازن المعهد بالجهة، حيث ستخضع لاحقاً إلى دراسات تاريخية وأنثروبولوجية.

جرار لدفن الأطفال



وتشير المعلومات، التي نشرت اليوم السبت، عن الموقع، إلى مجموعتي قبور، تضم الأولى جراراً استعملت قديماً ليدفن داخلها أطفال، وهي طريقة دفن شائعة لدى الحضارات القديمة.



أكبر مقبرة في تونس



وفي ثمانينيات القرن الماضي عثر في مدينة الجم الرومانية بولاية المهدية على الساحل الشرقي لتونس، على أكبر مقبرة في تونس اعتمدت فيها طريقة الدفن في الجرار.



وتضم المجموعة الثانية، حفراً طولية دفنت فيها هياكل عظمية مقبية بمربعات فخارية منحنية.



وحسب المعهد، تدل عديد المؤشرات الأولية على أن هذه الشواهد الفترة ال منقديمة المتأخرة، التي يحددها المؤرخون بين القرنين الثالث والثامن بعد الميلاد.



وأوضح المعهد في تحليله، أن "هذا المكتشف الجديد معطى مهم في تحديد امتداد المنطقة الحضرية لمدينة سيفاس خلال الفترة القديمة المتأخرة".



وتابع المعهد "يضاف هذا المكتشف إلى بعض الشواهد الأثرية الأخرى على تاريخ هذه المدينة خلال الفترة القديمة ومن أهمها الحصن البيزنطي، والحمامات الرومانية، والنافورة العمومية، وعدد من النقائش اللاتينية والبونية".