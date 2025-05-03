شاب يذبح قطة في بث مباشر.. والأمن المصري يتدخل

شاب يذبح قطة في بث مباشر.. والأمن المصري يتدخل
خبرني - أشعل مقطع فيديو لشاب يذبح قطة في بث مباشر عبر فيس بوك موجة غضب عارمة في الشارع المصري، دفعت وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل، وإصدار بيان رسمي يكشف تفاصيل الواقعة الصادمة التي جرت أحداثها في محافظة الأقصر جنوب البلاد.
وبدأت القصة عندما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاباً يقترب من قطة ثم يقوم بذبحها بطريقة وحشية، ثم يقوم بالتمثيل بجثتها باستخدام أداة حادة، في مشهد أثار صدمة واستياء واسعين، وزاد من حدة الغضب الشعبي ودفع الكثيرين للمطالبة بالقبض الفوري عليه وتقديمه للمحاسبة.
وسرعان ما استجابت وزارة الداخلية المصرية، وأصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه أنها قامت بفحص الفيديو، وتمكّنت من تحديد هوية الفاعل الذي تبيّن أنه يقيم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
وبحسب البيان، تم ضبط الشاب وبحوزته الهاتف المستخدم في التصوير، وتبيّن من الفحص الفني احتواؤه على فيديو القطة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بتفاصيل فعلته، مؤكداً أنه قام بتصوير الفيديو داخل مسكنه بهدف رفع نسبة المشاهدات على حسابه الشخصي على فيس بوك، سعياً لتحقيق أرباح مالية جرّاء ذلك.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في حين تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات.
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