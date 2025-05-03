شاب يذبح قطة في بث مباشر.. والأمن المصري يتدخل

خبرني - أشعل مقطع فيديو لشاب يذبح قطة في بث مباشر عبر فيس بوك موجة غضب عارمة في الشارع المصري، دفعت وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل، وإصدار بيان رسمي يكشف تفاصيل الواقعة الصادمة التي جرت أحداثها في محافظة الأقصر جنوب البلاد.

وبدأت القصة عندما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاباً يقترب من قطة ثم يقوم بذبحها بطريقة وحشية، ثم يقوم بالتمثيل بجثتها باستخدام أداة حادة، في مشهد أثار صدمة واستياء واسعين، وزاد من حدة الغضب الشعبي ودفع الكثيرين للمطالبة بالقبض الفوري عليه وتقديمه للمحاسبة.

وسرعان ما استجابت وزارة الداخلية المصرية، وأصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه أنها قامت بفحص الفيديو، وتمكّنت من تحديد هوية الفاعل الذي تبيّن أنه يقيم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

وبحسب البيان، تم ضبط الشاب وبحوزته الهاتف المستخدم في التصوير، وتبيّن من الفحص الفني احتواؤه على فيديو القطة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بتفاصيل فعلته، مؤكداً أنه قام بتصوير الفيديو داخل مسكنه بهدف رفع نسبة المشاهدات على حسابه الشخصي على فيس بوك، سعياً لتحقيق أرباح مالية جرّاء ذلك.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في حين تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات.