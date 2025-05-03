  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
شاب يذبح قطة في بث مباشر.. والأمن المصري يتدخل

شاب يذبح قطة في بث مباشر.. والأمن المصري يتدخل

2025-05-03 07:18:09
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أشعل مقطع فيديو لشاب يذبح قطة في بث مباشر عبر فيس بوك موجة غضب عارمة في الشارع المصري، دفعت وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل، وإصدار بيان رسمي يكشف تفاصيل الواقعة الصادمة التي جرت أحداثها في محافظة الأقصر جنوب البلاد.

وبدأت القصة عندما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاباً يقترب من قطة ثم يقوم بذبحها بطريقة وحشية، ثم يقوم بالتمثيل بجثتها باستخدام أداة حادة، في مشهد أثار صدمة واستياء واسعين، وزاد من حدة الغضب الشعبي ودفع الكثيرين للمطالبة بالقبض الفوري عليه وتقديمه للمحاسبة.

وسرعان ما استجابت وزارة الداخلية المصرية، وأصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه أنها قامت بفحص الفيديو، وتمكّنت من تحديد هوية الفاعل الذي تبيّن أنه يقيم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.

وبحسب البيان، تم ضبط الشاب وبحوزته الهاتف المستخدم في التصوير، وتبيّن من الفحص الفني احتواؤه على فيديو القطة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بتفاصيل فعلته، مؤكداً أنه قام بتصوير الفيديو داخل مسكنه بهدف رفع نسبة المشاهدات على حسابه الشخصي على فيس بوك، سعياً لتحقيق أرباح مالية جرّاء ذلك.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، في حين تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات.

MENAFN03052025000151011027ID1109504244

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث