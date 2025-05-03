بقميص لشبونة.. ترينكاو ينعش خزينة برشلونة
خبرني - تلقى برشلونة، أنباء سارة قبل فتح باب الانتقالات الصيفية، باهتمام بعض الأندية الإنجليزية بضم لاعبه السابق فرانسيسكو ترينكاو، في ظل امتلاكه 50% من نسبة بيعه مستقبلاً.
ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن هناك 3 أندية من الدوري الإنجليزي، تسعى للظفر بتوقيع بمهاجم سبورتنغ لشبونة هذا الصيف، بينها آرسنال.
وبعد تألقه اللافت مع سبورتنغ لشبونة هذا الموسم، بتسجيله 9 أهداف وصناعته 16 آخرين في 50 مباراة، أصبح الدولي البرتغالي محط أنظار كبار القارة العجوز.
وأفاد المصدر ذاته بأن الأندية الإنجليزية عازمة على منح ترينكاو (25 عاماً)، راتباً يبلغ 3 ملايين يورو سنوياً، وهو ضعف ما يتقاضاه في لشبونة.
يأتي ذلك في ظل سعي النادي البرتغالي لتمديد عقد مهاجم برشلونة السابق، الذي يتوفرعلى شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو.
كما عرض لشبونة على لاعبه القميص رقم 10 في الموسم المقبل، كعلامة على الثقة التي يحظى بها من النادي.
ولا يريد لشبونة، خسارة ترينكاو في الصيف، لاسيما في ظل إمكانية رحيل زميله في الهجوم، السويدي فيكتور جيوكيريس، بنهاية الموسم.
وحسب ريكورد، فإن بيع ترينكاو سينعش خزينة "البلوغرانا" سيما أن النادي الكتالوني يتوفر على نسبة 50% من نسبة بيعه مستقبلاً.
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