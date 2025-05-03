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بقميص لشبونة.. ترينكاو ينعش خزينة برشلونة

بقميص لشبونة.. ترينكاو ينعش خزينة برشلونة

2025-05-03 07:18:09
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تلقى برشلونة، أنباء سارة قبل فتح باب الانتقالات الصيفية، باهتمام بعض الأندية الإنجليزية بضم لاعبه السابق فرانسيسكو ترينكاو، في ظل امتلاكه 50% من نسبة بيعه مستقبلاً.

ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن هناك 3 أندية من الدوري الإنجليزي، تسعى للظفر بتوقيع بمهاجم سبورتنغ لشبونة هذا الصيف، بينها آرسنال.

وبعد تألقه اللافت مع سبورتنغ لشبونة هذا الموسم، بتسجيله 9 أهداف وصناعته 16 آخرين في 50 مباراة، أصبح الدولي البرتغالي محط أنظار كبار القارة العجوز.

وأفاد المصدر ذاته بأن الأندية الإنجليزية عازمة على منح ترينكاو (25 عاماً)، راتباً يبلغ 3 ملايين يورو سنوياً، وهو ضعف ما يتقاضاه في لشبونة.

يأتي ذلك في ظل سعي النادي البرتغالي لتمديد عقد مهاجم برشلونة السابق، الذي يتوفرعلى شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو.

كما عرض لشبونة على لاعبه القميص رقم 10 في الموسم المقبل، كعلامة على الثقة التي يحظى بها من النادي.

ولا يريد لشبونة، خسارة ترينكاو في الصيف، لاسيما في ظل إمكانية رحيل زميله في الهجوم، السويدي فيكتور جيوكيريس، بنهاية الموسم.

وحسب ريكورد، فإن بيع ترينكاو سينعش خزينة "البلوغرانا" سيما أن النادي الكتالوني يتوفر على نسبة 50% من نسبة بيعه مستقبلاً.

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