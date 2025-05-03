فابريغاس على طاولة باير ليفركوزن

خبرني - قالت صحيفة سبورت إن مدرب كومو الإيطالي، سيسك فابريغاس بات ضمن قائمة باير ليفركوزن لخلافة تشافي ألونسو في حال رحيله إلى ريال مدريد.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن نظيرتها بيلد الألمانية أن سيسك فابريغاس موجود على قائمة ليفركوزن إذا قرر تشابي ألونسو الرحيل عن ألمانيا إلى مدريد.

وقالت: "فابريغاس هو أحد المدربين الأكثر أناقة في أوروبا. وفي حين أثار صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع كومو اهتمام العديد من الأندية، فإن موسمه الأول القوي في الدوري الممتاز أكد أن الإسباني الشاب ليس مجرد مدرب عادي".

وأضافت: "كان من المتوقع أن يؤدي أداءه الجيد على مقاعد البدلاء في كومو إلى اهتمام العديد من أندية أوروبا الكبرى، وخاصة تلك التي لديها شكوك حول مستقبل مدريبها في الموسم المقبل.

وزادت: "كان لايبزيغ قد أبدى اهتمامه بفابريغاس، لكن دخول باير ليفركوزن إلى السباق التعاقد معه قد يغير وجهته نجم آرسنال وبرشلونة السابق".