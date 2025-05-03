فابريغاس على طاولة باير ليفركوزن
خبرني - قالت صحيفة سبورت إن مدرب كومو الإيطالي، سيسك فابريغاس بات ضمن قائمة باير ليفركوزن لخلافة تشافي ألونسو في حال رحيله إلى ريال مدريد.
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن نظيرتها بيلد الألمانية أن سيسك فابريغاس موجود على قائمة ليفركوزن إذا قرر تشابي ألونسو الرحيل عن ألمانيا إلى مدريد.
وقالت: "فابريغاس هو أحد المدربين الأكثر أناقة في أوروبا. وفي حين أثار صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع كومو اهتمام العديد من الأندية، فإن موسمه الأول القوي في الدوري الممتاز أكد أن الإسباني الشاب ليس مجرد مدرب عادي".
وأضافت: "كان من المتوقع أن يؤدي أداءه الجيد على مقاعد البدلاء في كومو إلى اهتمام العديد من أندية أوروبا الكبرى، وخاصة تلك التي لديها شكوك حول مستقبل مدريبها في الموسم المقبل.
وزادت: "كان لايبزيغ قد أبدى اهتمامه بفابريغاس، لكن دخول باير ليفركوزن إلى السباق التعاقد معه قد يغير وجهته نجم آرسنال وبرشلونة السابق".
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