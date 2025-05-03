هل تمت الصفقة؟ .. وكيل أنشيلوتي في البرازيل

خبرني - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن صفقة تعاقد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، قد تمت بصفة شبه مؤكدة.

قالت صحيفة آس إن وكيل أعمال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يتواجد حالياً في ريو دي جانيرو لإتمام صفقة تعاقده مع منتخب البرازيل.

وتابعت: "رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريغيز يتفهم مطالب أنشيلوتي بشكل كامل وقد وافق على احترامها".

وزادت: "الإيطالي يريد مواصلة التنافس على لقب الدوري الإسباني ولن يوقع على أي شيء حتى نهاية المسابقة".

واختتمت أنه قد تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف، سيغادر أنشيلوتي ريال مدريد في نهاية موسم الدوري".

من جانبها قالت RMC Sport إن البرازيل ترغب في توقيع عقد أنشيلوتي في 12 مايو (أيار) الجاري، بعد يوم من الكلاسيكو أمام برشلونة في الليغا".