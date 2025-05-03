هل تمت الصفقة؟ .. وكيل أنشيلوتي في البرازيل

هل تمت الصفقة؟ .. وكيل أنشيلوتي في البرازيل
خبرني - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن صفقة تعاقد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، قد تمت بصفة شبه مؤكدة.
قالت صحيفة آس إن وكيل أعمال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يتواجد حالياً في ريو دي جانيرو لإتمام صفقة تعاقده مع منتخب البرازيل.
وتابعت: "رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريغيز يتفهم مطالب أنشيلوتي بشكل كامل وقد وافق على احترامها".
وزادت: "الإيطالي يريد مواصلة التنافس على لقب الدوري الإسباني ولن يوقع على أي شيء حتى نهاية المسابقة".
واختتمت أنه قد تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف، سيغادر أنشيلوتي ريال مدريد في نهاية موسم الدوري".
من جانبها قالت RMC Sport إن البرازيل ترغب في توقيع عقد أنشيلوتي في 12 مايو (أيار) الجاري، بعد يوم من الكلاسيكو أمام برشلونة في الليغا".
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