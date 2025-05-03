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الأردن في المرتبة 88 على مؤشر المعرفة العالمي

الأردن في المرتبة 88 على مؤشر المعرفة العالمي

2025-05-03 07:18:08
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - احتل الأردن المرتبة 88 من أصل 141 على مؤشر المعرفة العالمي، في الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، من إنجازات في هذا الإطار؛ دققت الحكومة وجمعت بيانات متغيرات محوري التعليم والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي وأرسلتها إلى معهد اليونسكو للإحصاء.

وأظهر التقرير أن الحكومة بنت قدرات 25 من ضباط ارتباط تزويد البيانات الوطنية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة لمتغيرات قطاع التعليم، وأعدت دراسة البيانات المفقودة لمتغيرات محاور مؤشر المعرفة العالمي في تقرير الأردن للعام 2024، حيث حددت الدراسة 10 متغيرات ذات بيانات مفقودة، وجار العمل على توفير بيانات المتغيرات.

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