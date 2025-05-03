الأردن في المرتبة 88 على مؤشر المعرفة العالمي

الأردن في المرتبة 88 على مؤشر المعرفة العالمي
خبرني - احتل الأردن المرتبة 88 من أصل 141 على مؤشر المعرفة العالمي، في الربع الأول من العام الحالي.
وبحسب تقرير الربع الأول 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، من إنجازات في هذا الإطار؛ دققت الحكومة وجمعت بيانات متغيرات محوري التعليم والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي وأرسلتها إلى معهد اليونسكو للإحصاء.
وأظهر التقرير أن الحكومة بنت قدرات 25 من ضباط ارتباط تزويد البيانات الوطنية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة لمتغيرات قطاع التعليم، وأعدت دراسة البيانات المفقودة لمتغيرات محاور مؤشر المعرفة العالمي في تقرير الأردن للعام 2024، حيث حددت الدراسة 10 متغيرات ذات بيانات مفقودة، وجار العمل على توفير بيانات المتغيرات.
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