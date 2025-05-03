بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ

بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ
خبرني - أجل لايبزيج تتويج ضيفه بايرن ميونخ رسميا بلقب البوندسليجا، بتعادل مثير (3-3) مساء اليوم السبت، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن الجولة 32.
وسجل ثلاثية بايرن: إريك داير (62) ومايكل أوليسيه (63) وليروي ساني (83)، بينما أحرز للايبزيج بنجامين سيسكو (11) ولوكاس كلوسترمان (39) ويوسف بولسن (90+4).
ورفع بايرن رصيده بهذا التعادل إلى 76 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن باير ليفركوزن الوصيف، الذي سيلتقي غدا مع فرايبورج ضمن ذات الجولة، وإذا فشل في تحقيق الفوز، سيمنح اللقب رسميا للعملاق البافاري.
أما إذا تفوق ليفركوزن على فرايبورج، فسيكون بايرن بحاجة لنقطة واحدة من مباراته المقبلة، مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، لاستعادة لقب البوندسليجا.
كما رفع لايبزيج رصيده إلى 50 نقطة، في المركز الخامس.
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