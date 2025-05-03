بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ

خبرني - أجل لايبزيج تتويج ضيفه بايرن ميونخ رسميا بلقب البوندسليجا، بتعادل مثير (3-3) مساء اليوم السبت، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن الجولة 32.

وسجل ثلاثية بايرن: إريك داير (62) ومايكل أوليسيه (63) وليروي ساني (83)، بينما أحرز للايبزيج بنجامين سيسكو (11) ولوكاس كلوسترمان (39) ويوسف بولسن (90+4).

ورفع بايرن رصيده بهذا التعادل إلى 76 نقطة في الصدارة، بفارق 9 نقاط عن باير ليفركوزن الوصيف، الذي سيلتقي غدا مع فرايبورج ضمن ذات الجولة، وإذا فشل في تحقيق الفوز، سيمنح اللقب رسميا للعملاق البافاري.

أما إذا تفوق ليفركوزن على فرايبورج، فسيكون بايرن بحاجة لنقطة واحدة من مباراته المقبلة، مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، لاستعادة لقب البوندسليجا.

كما رفع لايبزيج رصيده إلى 50 نقطة، في المركز الخامس.

