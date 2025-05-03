برشلونة ينجو من فخ بلد الوليد بريمونتادا مثيرة
خبرني - انتصر نادي برشلونة، على مضيفه بلد الوليد، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة 34 من عمر الدوري الإسباني.
ثنائية البارسا حملت توقيع رافينيا وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 54 و61، بينما سجل إيفان سانشيز، هدف بلد الوليد في الدقيقة 6.
وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط بشكل مؤقت عن الوصيف ريال مدريد.
بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة في ذيل الترتيب، حيث تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.
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