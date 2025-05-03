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برشلونة ينجو من فخ بلد الوليد بريمونتادا مثيرة

برشلونة ينجو من فخ بلد الوليد بريمونتادا مثيرة

2025-05-03 07:18:08
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - انتصر نادي برشلونة، على مضيفه بلد الوليد، مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة 34 من عمر الدوري الإسباني.

ثنائية البارسا حملت توقيع رافينيا وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 54 و61، بينما سجل إيفان سانشيز، هدف بلد الوليد في الدقيقة 6.

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط بشكل مؤقت عن الوصيف ريال مدريد.
بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 16 نقطة في ذيل الترتيب، حيث تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.

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