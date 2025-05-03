عُمْر القلب قد يزيد سنوات عن عُمْر الجسم

خبرني - كشف بحث جديد عن تغيرات مذهلة في وظائف القلب مع التقدم في السن، فالذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية لديهم قلوب تعمل أقدم بـ 5 سنوات تقريباً من أعمارهم الحقيقية، بينما يُظهر من لديهم سمنة مفرطة قلوباً تعمل بكفاءة من يزيد عمره حتى 45 عاماً عن عمر الجسم.

بصيغة أخرى، قد يكون عمر الجسم 35 عاماً، لكن القلب قد ينبض وكأنه في الـ 80.

ووفق "ستادي فايندز"، يُظهر الأذين الأيسر للقلب أكثر التغيرات المرتبطة بالعمر ثباتاً، ما يجعله مؤشراً ممتازاً لقياس شيخوخة القلب.

صحة القلب

ويوفر حساب عمر القلب الجديد هذا للأطباء أداة تواصل فعّالة قد تحفز المرضى على أخذ صحة القلب والأوعية الدموية على محمل الجد.

وضم فريق البحث باحثين من بريطانيا وإسبانيا وسنغافورة، وعملوا تحت قيادة الدكتور بانكاج غارغ من جامعة إيست أنجليا.

وحلّل الفريق الدولي فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب لـ 563 شخصاً من 5 مراكز عالمية. وقارنوا 191 فرداً سليماً بـ 366 مشاركاً يعانون من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون: "من خلال إظهار التباين بين عمر القلب والعمر الوظيفي، قد يُسلِّط عمر القلب الوظيفي المُستمَد من التصوير بالرنين المغناطيسي الضوء على المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات لعوامل الخطر، ويُساعد في تبسيط المفاهيم لديهم".

النتائج حسب درجة السمنة

. الذين يعانون من سمنة خفيفة، كانت قلوبهم أكبر بـ 4 سنوات تقريباً من أعمارهم الحقيقية.

. الذين يعانون من سمنة معتدلة، كانت قلوبهم أكبر بـ 5 سنوات تقريباً.

. الذين يعانون من سمنة مفرطة، كانت قلوبهم تعمل في عمر أكبر بـ 45 عاماً من أعمارهم الحقيقية.

. أظهر مرض السكري نمطاً غير عادي، وكان تأثيره الأكبر في منتصف العمر؛ فكانت قلوب مرضى السكري في الأربعينيات من العمر أكبر بـ 56 عاماً من أقرانهم الأصحاء.

. أدى ارتفاع ضغط الدم باستمرار إلى شيخوخة مبكرة للقلوب.