العلاج الإشعاعي قصير المدة أفضل لسرطان البروستاتا

خبرني - سرطان البروستاتا هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين الرجال حول العالم، حيث يُسجل أكثر من 1.4 مليون حالة جديدة سنوياً. ويُعد العلاج الإشعاعي خياراً علاجياً قياسياً للعديد من المرضى، حيث يُقدم نتائج تُضاهي نتائج الجراحة، خاصةً في حالات المرض الموضعي.

وكإجراء يُجرى في العيادات الخارجية، يُتيح للرجال الحفاظ على جزء كبير من روتينهم اليومي أثناء العلاج. مع ذلك، عادةً ما تمتد جداول العلاج الإشعاعي التقليدية لعدة أسابيع، ما قد يشكل عبئاً على المرضى، ويضغط على هياكل الرعاية الصحية وطاقة العلاج الإشعاعي.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، أظهرت تجربة سريرية رئيسية في السويد، أن دورة علاج إشعاعي أقصر بكثير لسرطان البروستاتا الموضعي تُضاهي في أمانها وفعاليتها الدورة التقليدية التي تمتد لـ 8 أسابيع، حتى بعد 10 سنوات من العلاج.

أسبوعان ونصف فقط

ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة لوند، أن تقديم العلاج الإشعاعي الدقيق على مدى أسبوعين ونصف فقط يُحقق نجاحاً مماثلًا في التغلب على سرطان البروستاتا مقارنةً بالنهج القياسي الذي يستغرق 8 أسابيع.

وبعد عقد من العلاج، حقق كلا الخيارين معدلات مماثلة في السيطرة على المرض والبقاء على قيد الحياة.

وشارك في هذه التجربة السريرية الكبيرة من المرحلة الثالثة 1200 رجل مصاب بسرطان البروستاتا الموضعي متوسط ​​إلى عالي الخطورة.

النتائج بعد 10 سنوات

. بقاء على قيد الحياة دون فشل (عدم عودة السرطان أو الحاجة إلى علاج إضافي): 72% في مجموعة العلاج قصير المدى مقابل 65% في مجموعة العلاج القياسي.

. معدل البقاء على قيد الحياة الإجمالي: 81% في مجموعة العلاج قصير المدى مقابل 79% في مجموعة العلاج القياسي.

. معدل الوفيات بسرطان البروستاتا: 4% في المجموعتين.

. الآثار الجانبية: كانت أعراض المسالك البولية والأمعاء متشابهة في كلتا المجموعتين، وكانت معظمها خفيفة إلى متوسطة.