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علاج للسكري يخفف آلام الركبة

علاج للسكري يخفف آلام الركبة

2025-05-03 07:18:08
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أفادت دراسة جديدة بأنه يُمكن إعادة استخدام دواء شائع لعلاج السكري لمساعدة من لديهم زيادة الوزن والسمنة، والذين يُعانون من التهاب مفصل الركبة.

ووجد الباحثون أن دواء "ميتفورمين" يخفف ألم التهاب المفاصل بشكل ملحوظ، خلال 6 أشهر.

ووفق "هيلث داي"، يُمكن أن يُساعد الدواء في تأخير الحاجة إلى جراحة استبدال الركبة.

وقالت الباحثة الرئيسية فلافيا سيكوتيني، من جامعة موناش بأستراليا،: "يؤثر الميتفورمين بطرق مُتعددة على الركبة، بما في ذلك التأثير على الالتهابات خفيفة الدرجة، والمسارات الأيضية الأخرى المهمة في هشاشة العظام في الركبة".

وأضافت: "إنها طريقة مختلفة لعلاج ألم هشاشة العظام في الركبة".

ويُوصف الميتفورمين عادةً للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم لدى المصابين بالسكري من النوع 2.

ويُقلل الميتفورمين من امتصاص السكر من الأمعاء، ويُخفض إنتاج الغلوكوز في الكبد، ويُحسّن حساسية الأنسولين.

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