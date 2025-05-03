امرأة تعاني من فيروس الهربس منذ 8 سنوات بسبب ميكروفون

امرأة تعاني من فيروس الهربس منذ 8 سنوات بسبب ميكروفون
خبرني - قالت امرأة من تشجيانغ، في الصين، إنها أصيبت بفيروس الهربس بسبب تقريب الميكروفون من فمها في صالة كاريوكي.
ولجأت المرأة، التي لم يُكشف عن اسمها، إلى تطبيق "دوين" (النسخة الصينية من تيك توك) لمشاركة قصة إصابتها بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول، الذي يُسبب عادةً قروحاً باردة حول الفم، قبل وفق "أوديتي سنترال".
وكانت المرأة زارت صالة كاريوكي في تشجيانغ، وانجرفت قليلاً أثناء أدائها، حيث كانت تُقرّب الميكروفون من فمها أكثر مما ينبغي، بعد فترة، ظهرت بثور صغيرة مُتقيّحة حول فمها، ولكن على الرغم من أنها كانت مؤلمة ومثيرة للحكة، إلا أنها لم تُعرها اهتماما كبيراً، واختفت في النهاية. لكنها عادت في غضون أيام، وهذه المرة، طلبت المرأة الرعاية الطبية وعلمت أنها أُصيبت بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول.
وقالت المرأة بأسف: "سأظل حاملة لهذا الفيروس طوال حياتي، لا يوجد دواء متاح لعلاجه، لا يوجد سوى دواء لتخفيف الألم، لكن الأعراض تتكرر".
وصرحت المرأة بأنها متأكدة من إصابتها بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1) من ميكروفون الكاريوكي، مضيفةً أنها لم تُصَب ببثور الهربس من قبل، وتُعاني المرأة من الهربس منذ ثماني سنوات، وبدأت تظهر عليها قروح البرد على خديها هذا العام.
وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالمرأة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، لكن أطباء الجلد لم يؤكدوا بعد صحة قصتها، ويقول البعض أن بالفعل يمكن أن يُصاب الشخص بالفعل بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1) عن طريق لمس شيء ملوث بشفتيه.
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