امرأة تعاني من فيروس الهربس منذ 8 سنوات بسبب ميكروفون

خبرني - قالت امرأة من تشجيانغ، في الصين، إنها أصيبت بفيروس الهربس بسبب تقريب الميكروفون من فمها في صالة كاريوكي.

ولجأت المرأة، التي لم يُكشف عن اسمها، إلى تطبيق "دوين" (النسخة الصينية من تيك توك) لمشاركة قصة إصابتها بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول، الذي يُسبب عادةً قروحاً باردة حول الفم، قبل وفق "أوديتي سنترال".

وكانت المرأة زارت صالة كاريوكي في تشجيانغ، وانجرفت قليلاً أثناء أدائها، حيث كانت تُقرّب الميكروفون من فمها أكثر مما ينبغي، بعد فترة، ظهرت بثور صغيرة مُتقيّحة حول فمها، ولكن على الرغم من أنها كانت مؤلمة ومثيرة للحكة، إلا أنها لم تُعرها اهتماما كبيراً، واختفت في النهاية. لكنها عادت في غضون أيام، وهذه المرة، طلبت المرأة الرعاية الطبية وعلمت أنها أُصيبت بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول.

وقالت المرأة بأسف: "سأظل حاملة لهذا الفيروس طوال حياتي، لا يوجد دواء متاح لعلاجه، لا يوجد سوى دواء لتخفيف الألم، لكن الأعراض تتكرر".

وصرحت المرأة بأنها متأكدة من إصابتها بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1) من ميكروفون الكاريوكي، مضيفةً أنها لم تُصَب ببثور الهربس من قبل، وتُعاني المرأة من الهربس منذ ثماني سنوات، وبدأت تظهر عليها قروح البرد على خديها هذا العام.

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالمرأة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، لكن أطباء الجلد لم يؤكدوا بعد صحة قصتها، ويقول البعض أن بالفعل يمكن أن يُصاب الشخص بالفعل بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول (HSV-1) عن طريق لمس شيء ملوث بشفتيه.