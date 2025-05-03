تحذير.. نوع من التوابل يُبطل فعالية أدويتك ويضر بصحتك

خبرني - في مفاجأة غير متوقعة لعشّاق النكهات الشرقية، كشفت دراسة علمية جديدة من جامعة ميسيسيبي أن القرفة، المعروفة بفوائدها الصحية، قد تؤثر سلباً على فعالية بعض الأدوية الموصوفة.

بحسب الباحثين، فإن مركب السينمالدهيد، وهو المكوّن الأساسي في القرفة، يمكنه تنشيط مستقبلات في الجسم تسرّع من عملية تكسير الأدوية، ما يؤدي إلى انخفاض فعاليتها العلاجية.

القليل لا يضر... ولكن الحذر واجب

ورغم أن استخدام القرفة بكميات بسيطة – مثل رشة على القهوة – لا يُشكّل خطراً، إلا أن الدراسة تحذّر من الجرعات العالية، خاصة عند تناول مكملات غذائية تحتوي على القرفة دون إشراف طبي، وفقاً لما ورد في "نيويورك بوست".

تقول الدكتورة شابانا خان، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "الاستخدام المفرط للمكملات قد يدفع الجسم إلى التخلص من الأدوية بسرعة، مما يقلل من تأثيرها العلاجي بشكل خطير".

نوع القرفة يحدث فرقاً

يشير الباحثون إلى أن زيت القرفة، المستخدم في النكهات والعناية الشخصية، لا يُشكّل خطراً يُذكر.

لكن قرفة كاسيا، وهي النوع الشائع والأرخص المتوفر في الأسواق، تحتوي على مركب الكومارين المعروف بتأثيره المُميع للدم.

وحذّر الدكتور أمير تشيتيبوينا، نائب مدير المركز الوطني لأبحاث المنتجات الطبيعية، قائلاً: "القرفة الحقيقية من سريلانكا أكثر أماناً لأنها تحتوي على نسب أقل من الكومارين، ما يجعلها خياراً أفضل لمن يتناولون أدوية مميعة للدم".

تنبيه لمرضى الأمراض المزمنة

توصي الدراسة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، والضغط، والسمنة، والسرطان، والربو، والاكتئاب، بتوخي الحذر عند استخدام القرفة أو أي مكمل غذائي.

وتضيف خان: "أفضل نصيحة هي استشارة الطبيب قبل دمج أي مكمل مع الأدوية. فالمكملات ليست بدائل طبية، مهما بدت طبيعية أو آمنة".

ورغم التحذيرات، لا تزال القرفة تحتفظ بمكانتها كعنصر مفيد عند الاستخدام المعتدل. لكن هذه الدراسة تسلّط الضوء على ضرورة الوعي الطبي والاعتدال في استهلاك حتى أكثر المكونات شيوعاً.