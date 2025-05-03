تحذير.. نوع من التوابل يُبطل فعالية أدويتك ويضر بصحتك

تحذير.. نوع من التوابل يُبطل فعالية أدويتك ويضر بصحتك
خبرني - في مفاجأة غير متوقعة لعشّاق النكهات الشرقية، كشفت دراسة علمية جديدة من جامعة ميسيسيبي أن القرفة، المعروفة بفوائدها الصحية، قد تؤثر سلباً على فعالية بعض الأدوية الموصوفة.
بحسب الباحثين، فإن مركب السينمالدهيد، وهو المكوّن الأساسي في القرفة، يمكنه تنشيط مستقبلات في الجسم تسرّع من عملية تكسير الأدوية، ما يؤدي إلى انخفاض فعاليتها العلاجية.القليل لا يضر... ولكن الحذر واجب
ورغم أن استخدام القرفة بكميات بسيطة – مثل رشة على القهوة – لا يُشكّل خطراً، إلا أن الدراسة تحذّر من الجرعات العالية، خاصة عند تناول مكملات غذائية تحتوي على القرفة دون إشراف طبي، وفقاً لما ورد في "نيويورك بوست".
تقول الدكتورة شابانا خان، الباحثة الرئيسية في الدراسة: "الاستخدام المفرط للمكملات قد يدفع الجسم إلى التخلص من الأدوية بسرعة، مما يقلل من تأثيرها العلاجي بشكل خطير".
نوع القرفة يحدث فرقاً
يشير الباحثون إلى أن زيت القرفة، المستخدم في النكهات والعناية الشخصية، لا يُشكّل خطراً يُذكر.
لكن قرفة كاسيا، وهي النوع الشائع والأرخص المتوفر في الأسواق، تحتوي على مركب الكومارين المعروف بتأثيره المُميع للدم.
وحذّر الدكتور أمير تشيتيبوينا، نائب مدير المركز الوطني لأبحاث المنتجات الطبيعية، قائلاً: "القرفة الحقيقية من سريلانكا أكثر أماناً لأنها تحتوي على نسب أقل من الكومارين، ما يجعلها خياراً أفضل لمن يتناولون أدوية مميعة للدم".
تنبيه لمرضى الأمراض المزمنة
توصي الدراسة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، والضغط، والسمنة، والسرطان، والربو، والاكتئاب، بتوخي الحذر عند استخدام القرفة أو أي مكمل غذائي.
وتضيف خان: "أفضل نصيحة هي استشارة الطبيب قبل دمج أي مكمل مع الأدوية. فالمكملات ليست بدائل طبية، مهما بدت طبيعية أو آمنة".
ورغم التحذيرات، لا تزال القرفة تحتفظ بمكانتها كعنصر مفيد عند الاستخدام المعتدل. لكن هذه الدراسة تسلّط الضوء على ضرورة الوعي الطبي والاعتدال في استهلاك حتى أكثر المكونات شيوعاً.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية