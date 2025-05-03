النشاط البدني في منتصف العمر يحمي الذاكرة

خبرني - يمكن للناس حماية صحة أدمغتهم في المستقبل من خلال زيادة ممارسة الرياضة في منتصف العمر، حيث تبين أن الذين عززوا النشاط كان لديهم مستوى أقل من "بيتا أميلويد" في الدماغ، وهي المادة المرتبطة بالزهايمر.

وتشير الدراسة الجديدة إلى أن أحد طرق حماية الذاكرة في منتصف العمر هي تقليل الجلوس، وزيادة النشاط والحركة.

انكماش أقل في الدماغ

وبحسب "هيلث داي"، لاحظ فريق البحث من معهد برشلونة للصحة العالمية، من خلال متابعتهم لـ 373 شخصاً، أن من زادوا النشاط البدني في منتصف العمر لتلبية التوصيات الموصى بها بين سن 45 و65 عاماً، شهدوا انكماشاً أقل في مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة.

وقال الباحث الرئيسي موغ أكينجي: "حتى الذين مارسوا نشاطاً بدنياً أقل من الموصى به كان لديهم سُمك قشرة دماغية أكبر من الأشخاص الخاملين، ما يشير إلى أن أي قدر من التمارين الرياضية، مهما كان ضئيلاً، له فوائد صحية".

وأضاف الباحثون، أن فوائد النشاط البدني تبدو مرتبطة بزيادة النشاط مع مرور الوقت، وليس بالوصول إلى حد معين من التمارين.

وصُنف الأشخاص بناءً على إرشادات النشاط البدني التي توصي بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من النشاط المعتدل أسبوعياً، أو 75 إلى 150 دقيقة من التمارين القوية.