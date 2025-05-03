شرطة دبي تعتمد تقسيم مناطق الإمارة إلى حضرية وريفية

شرطة دبي تعتمد تقسيم مناطق الإمارة إلى حضرية وريفية
خبرني - تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي تقسيم مناطق الإمارة إلى مناطق حضرية وريفية، لتعزيز التغطية الأمنية وزمن الاستجابة للبلاغات، عبر التوزيع الأمثل للمورد البشري، ونشر الدوريات، واستخدام أحدث التقنيات الذكية، ومنظومات الذكاء الاصطناعي في مناطق الاختصاص.
وجاء ذلك خلال، ترؤس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات في الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة،و اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية،والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة بالوكالة، وعدد من كبار الضباط.
حفظ الأمن
وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، الدور الكبير لالإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن وسرعة وصول الدوريات، وفرق الإنقاذ، إلى مواقع الحوادث والبلاغات، لافتاً إلى أنه تزامناً مع خطة دبي الحضرية 2024، عمدت شرطة دبي إلى تقسيم الإمارة إلى مناطق "حضرية وريفية لتعزيز التغطية الأمنية وزمن الاستجابة للبلاغات في مناطق الاختصاص.
وبين أن التقسيم يساهم في معرفة التوزع الأمثل للكوادر البشرية كل حسب اختصاصه سواء على مستوى العمل الأمني أو المروري أو الخدماتي، بما يصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وجعل مدينة دبي "المدينة الأمنة"، إلى جانب العمل على إسعاد المجتمع.
رفع كفاءة العمل
ومن جانبه، قال العميد تركي بن فارس إن تقسيم المناطق إلى حضرية وأمنية يساهم في تعزيز عمليات شرطة دبي في كافة مناطق الإمارة، ورفع كفاءة الأداء والعمل، وتحقيق التميز والريادة في الخدمات المُقدمة إلى أفراد المجتمع عبر سرعة الاستجابة مع البلاغات خاصة الطارئة منها، ورفع مستوى التغطية الأمنية في كافة المناطق.
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