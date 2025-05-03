شرطة دبي تعتمد تقسيم مناطق الإمارة إلى حضرية وريفية

خبرني - تماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي تقسيم مناطق الإمارة إلى مناطق حضرية وريفية، لتعزيز التغطية الأمنية وزمن الاستجابة للبلاغات، عبر التوزيع الأمثل للمورد البشري، ونشر الدوريات، واستخدام أحدث التقنيات الذكية، ومنظومات الذكاء الاصطناعي في مناطق الاختصاص.

وجاء ذلك خلال، ترؤس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات في الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة،و اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية،والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة بالوكالة، وعدد من كبار الضباط.

حفظ الأمن

وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، الدور الكبير لالإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن وسرعة وصول الدوريات، وفرق الإنقاذ، إلى مواقع الحوادث والبلاغات، لافتاً إلى أنه تزامناً مع خطة دبي الحضرية 2024، عمدت شرطة دبي إلى تقسيم الإمارة إلى مناطق "حضرية وريفية لتعزيز التغطية الأمنية وزمن الاستجابة للبلاغات في مناطق الاختصاص.

وبين أن التقسيم يساهم في معرفة التوزع الأمثل للكوادر البشرية كل حسب اختصاصه سواء على مستوى العمل الأمني أو المروري أو الخدماتي، بما يصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وجعل مدينة دبي "المدينة الأمنة"، إلى جانب العمل على إسعاد المجتمع.

رفع كفاءة العمل

ومن جانبه، قال العميد تركي بن فارس إن تقسيم المناطق إلى حضرية وأمنية يساهم في تعزيز عمليات شرطة دبي في كافة مناطق الإمارة، ورفع كفاءة الأداء والعمل، وتحقيق التميز والريادة في الخدمات المُقدمة إلى أفراد المجتمع عبر سرعة الاستجابة مع البلاغات خاصة الطارئة منها، ورفع مستوى التغطية الأمنية في كافة المناطق.